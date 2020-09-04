Найбільше за весь час пендемії: в Україні – 2 723 нових випадки коронавірусу за добу, на Тернопільщині — 204

Україна встановила черговий добовий антирекорд щодо кількості нових випадків коронавірусу, виявлених за добу. Так, за останню добу в Україні виявили 2723 випадки недуги. Загальна кількість інфікованих станом на 4 вересня сягнула 130 951.



Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.



За добу від ускладнень коронавірусу помер 51 інфікований. А загалом від початку епідемії летальних випадків 2 761.



Протягом останньої доби одужали 937 людей. А загалом здолали хворобу 60 613 українців.



На Тернопільщині загалом захворіли 6 841 людина, з них за останню добу – 204. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 80 людей. На жаль, в області – одна жертва хвороби протягом останньої доби.

Поділіться:









