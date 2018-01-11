Водіїв просять без нагальної потреби в дорогу не вирушати, – на Тернопільщині небезпечно на дорогах

Тернопільських водіїв просять без нагальної потреби в дорогу не вирушати. Про це йдеться в оголошенні Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов на дорогах Тернопільщини утворилося льодова корка та ожеледиця, тож слід бути максимально обережними під час руху, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції між транспортними засобами.

Водіїв просять без нагальної потреби в дорогу не вирушати. У нічну пору доби правоохоронці радять пішоходам робити себе помітними на дорозі за допомогою світловідбиваючих елементів. Не нехтуйте власною безпекою та безпекою пасажирів, уважно стежте за прогнозами синоптиків та дотримуйтесь порад фахівців з безпеки руху. В умовах погіршення умов необхідно бути максимально обережними та уважними на дорогах, користуватися ближнім світлом фар та дотримуватися швидкісного режиму.