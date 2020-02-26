Слюсар, тракторист і електрик. Три гаражі для депутатської невістки

Три земельні ділянки під гаражі, по 100 квадратних метрів кожна на вул. Сахарова одним рішенням роздали депутати Тернопільської міської ради 29 листопада 2018 року.

“Передати громадянам безоплатно у власність земельні ділянки для будівництва індивідуальних гаражів за адресою вул. Академіка Сахарова”, — йшлося в рішенні сесії.

26 депутатів та міський голова Сергій Надал проголосували “За”. Більшість голосів дала фракція “Свобода”, яку представляє мер, “Блок Петра Порошенка”, Радикальна Партія та “Батьківщина”. Інші – не голосували або утримувалися.

Проголосувала “за” депутатка від фракції “Свобода” Галина Гевко. Її голос ми виділяємо окремо не дарма, оскільки особи, які отримали ділянки “під гаражі”, вочевидь, знайомі з депутаткою.

“Йолки-палки, що я вже виробив ?”

Землю “під гаражі” на вул. Сахарова отримали троє тернополян. Усі вони працюють на чоловіка депутатки міськради Галини Гевко – Степана у приватному підприємстві “Люкс” (колишній ЖЕК), а саме: Василь Солонинка, Микола Салюк та Василь Марків.

Вони, за нашою інформацією від мешканців, що користуються послугами ПП “Люкс”, працюють на колишній ЖЕК зварювальником, слюсарем та трактористом.

“Йолки-палки, що я вже виробив?”, — відреагував на дзвінок наших журналістів однин із власників ділянки на вул. Сахарова Василь Солонинка. Чоловік, судячи з голосу, не чекав на наш дзвінок і точно не очікував, що будемо запитувати про землю.

“Гаража? А шо то так Ви? Чого так цікавитесь? Ха-ха-ха. Хтіли собі, тай мали собі так дружно”, — відповів Василь Солонинка на наше запитання, як він з колегами по роботі вирішили оформити гаражі поруч.

– Ви вже її (землю, — авт.) продали, так? — запитуємо ми.

– Нууу. То не важно, — сказав Василь Солонинка.

– Просто за збігом обставин Ви її продали невістці свого керівника, тому я Вас і запитую.

– Продається – то таке. Продаю кому хочу. Тре було гроші на сім’ю, та й собі продав кому хтів, — відповів Василь Солонинка.

– Вона (невістка, — авт.) приїжджала з Америки чи дистанційно купляла землю?

– Нє, ну то я не зобов’язаний балакати-казати, — озвучив пан Василь.

На цьому наша розмова з Василем Солонинкою закінчилася. І, так, у власності ділянка “під гараж” у пана Василя та його колег по роботі Салюка і Марківа побула недовго. Змінився не лише власник, а й цільове призначення ділянки: з гаражів у житлову забудову.

Будинок для невістки?

6 червня 2019 року депутати міської ради Тернополя підтримують таке рішення:

“Затвердити гр. Іщук Людмилі Юріївні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення площею 0,0300 га, яка перебуває у приватній власності, для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Академіка Сахарова”, — йдеться в рішенні сесії.

Йдеться про ту саму землю, яку раніше депутати виділяли “під гаражі”. Тільки замість трьох ділянок, тепер одна, об’єднана одним кадастровим номером. Ми, звісно, можемо лише припустити, що троє чоловіків, яким давали землю, від початку знали, що продадуть (чи подарують?) її в одні руки. Та ще й які…

До речі, цього разу депутатка Галина Гевко не голосувала за зміну призначення землі для Іщенко. Вочевидь, гадала, що може наскочити на конфлікт інтересів, коли депутат голосує за рішення в інтересах родини.

В телефонній розмові з Василем Солонинкою ми не дарма запитували про невістку з Америки, оскільки жінка (Іщенко Людмила) з такими самими прізвищем та ім’ям — це дружина сина Галини Гевко, тобто невістка. Судячи з публікації в соцмережах та з власних джерел знаємо, що невістка з чоловіком та дітьми живе в США.

В кінці жовтня 2019 року депутатка з чоловіком навіть літали до Америки, щоб провідати сина та онуків. На спільних фото є Людмила Іщук. Не заперечував, що продав свою землю “під гараж” для невістки і пан Солонинка в телефонній розмові, яку ми описали вище.

До речі, за зміну цільового призначення землі проголосував тридцять один депутат. Більшість голосів дала фракція “Свободо” та “Блок Петра Порошенка”. Додали впевненості поодинокі кнопки “За” від дрібніших фракцій.

“Набрала води в рота”

Ми, звісно, звернулися офіційно за коментарем до депутатки міськради Галини Гевко аби з’ясували одразу кілька питань. Тому надіслали лист із переліком уточнень в особисті повідомлення депутатки.

“Галино Орестівно, Вас турбує журналіст газети “Тернопіль Вечірній” Тетяна Колеснік. Мені потрібен коментар щодо https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/24813.html цього рішення сесії міської ради, яке ви підтримали, проголосувавши “За!”.

1) Чи було відомо Вам на момент голосування, що люди, які отримали землю “під гаражі” — працівники підприємства “Люкс”, яким керує Ваш чоловік — Степан Гевко?

2) Чи відомо Вам, що далі ці три ділянки “під гаражі” змінили цільове призначення, а документи з таким проханням в міську раду подала Ваша невістка Людмила Юріївна Іщук?

3) Вам відомо чи Людмила Іщук викупила ділянки у працівників Вашого чоловіка?

4) Чи відомо Вам, що в цьому рішенні сесії https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/32541.html йдеться про зміну цільового призначення землі саме для вашої невістки? Тому не брали участі в голосуванні? Вважали, що це конфлікт інтересів?

5) Ваша невістка фізично перебуває в США? Хто опікуватиметься землею зараз?

Дякуватиму за відповідь”, — йшлося в нашому листі.

Депутатка повідомлення переглянула, відповіла коротко за кілька годин.

“Доброго вечора! На Ваше звернення повідомляю наступне: згадані Вами люди є самостійними і я не вправі коментувати їх дії та рішення”, — відповіла Галина Гевко.

Чому ми про це пишемо?

Виділення в Тернополі землі нібито “під гаражі” по 100 квадратних метри стало звичною практикою. Адже це зручний спосіб отримати землю в місті безкоштовно в будь-якому куточку Тернополя, а потім, змінивши цільове призначення, зводити чи то комерційну, чи то житлову забудову.

З власних джерел знаємо, що “гаражним розпродажем” від мерії уже зайнялися правоохоронні органи. Що ж, на одну справу, вочевидь, буде більше.

Тетяна Колеснік

Тернопіль Вечірній