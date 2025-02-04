Синод ПЦУ заснував Почаївський чоловічий монастир

Священний Синод Православної церкви в Україні прийняв рішення відкрити Почаївський Свято-Духівський чоловічий монастир. Таке рішення було ухвалено під час засідання 2 лютого. Новий монастир буде входити до складу Тернопільської єпархії ПЦУ за проханням митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора. Крім того, Синод рішенням прийняв статут нової релігійної організації.

Вже раніше було повідомлено, що релігійна громада храму Покрови Пресвятої Богородиці у Чернівцях (мікрорайон “Садгора”) приєдналася до Православної церкви України, покинувши Українську православну церкву Московського патріархату.

Крім того, парафіяни Свято-Василівського храму у селі Підзахаричі звернулися до уряду США з проханням про допомогу. Вони стверджують, що в селі 26 січня відбулися “фальшиві збори”, під час яких лише 61 людина проголосувала за перехід до Православної церкви України (ПЦУ). Парафіяни також стверджують, що багатьох парафіян храму не пустили на ці збори, а також повідомили про загрозу перемогтий храму та небезпеку для жінок і дітей. Крім того, парафія Різдва Пресвятої Богородиці селища Вендичани, що є центром об’єднаної громади, приєдналася до Української православної церкви (УПЦ/ПЦУ), але парафіянам не дозволяють потрапити до храму.

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