Сьогодні особливий день у поважної акторки з Тернополя

26 червня свій ювілей відзначає актриса Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка Тетяна Гончарик.

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка Тетяна Михайлівна працює з 1971 року. Починала свою творчу кар’єру пані Тетяна з артистки хору і балету, а згодом репертуарний лист поповнився хорошими ролями, в яких виявила себе як гострохарактерна актриса: Галя «Машенька» О. Афіногенова, Наталка «Вода з отчої криниці» В. Фольварочного, Світлана «Веселка» М. Зарудного, Катря «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» М. Кропивницького, Ріца «Сільва» І. Кальмана, Лялька «Затюканий апостол» А. Макайонка, Сестриця Тентл «Орфей спускається в пекло» Т. Уільямса, Беткер «Тіль Уленшпігель» Г. Горіна, Кума «Ніч перед Різдвом» за Гоголем, Панна Анеля «Дами і гусари» О. Фредро, Герезіна «Філумена Мартурано» Е. де Філіппо, Нянька «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра, Козачка «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, Явдокія Пилипівна «За двома зайцями» М. Старицького, Василина «Євангеліє від Івана», Атаманша «Снігова Королева» Г.-Х. Андерсена, Ліна «Мина Мазайло» М. Куліша, Баба в козацькій свиті «Сорочинський ярмарок» за М. Гоголем та багато інших.

Пані Тетяна – дружина головного балетмейстера Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка – Анатолія Михайловича Гончарика. Минулого року вони відсвяткували 50-річчя подружнього життя. Виховали двох прекрасних доньок, дочекалися онуків. А ще крім театру мають безліч захоплень та хобі: від мандрівок, риболовлі до вирощування квітів та городини на дачі.