Які малокомплектні школи Тернопільського району скоротять

У Тернопільському районі функціонує ряд малокомплектних шкіл, які не будуть фінансуватися за рахунок освітньої субвенції. Це означає, що у районному бюджеті на 2018-2019 начальний рік не передбачені кошти на їх утримання. Через це школи у Смиківцях та Домаморичі можуть понизити у ступені, а школу у селі Кип’ячка – закриють.

Через малокомплектність шкіл навчання учнів у них дорого коштує. Найдорожче обходиться державі навчання одного учня у селі Кип’ячка: держава виділяє 97 тис.грн. на одного школяра у рік. Якщо говорити про інші школи, то у Серединках ціна утримання одного учня становить 53 тис. грн., у Смиківцях – 49 тис грн., у селі Домаморич – 55 тис. грн. Тоді як, наприклад, у школі смт. Велика Березовиця ціна утримання одного учня становить 12 тис. грн., у селі Плотича – 19 тис.грн.

Малокомплектними школами вважаються ті навчальні заклади, у яких навчається менше учнів поріняно з певними стандартами. Зокрема, школа І-ІІІ ступенів є малокомплектною, якщо у ній навчається менше 100 учнів, школа І-ІІ ступенів вважається малокомплектною, якщо у ній навчається менше 25 учнів і школа І ступеня малокомплектна, якщо у ній – менше 10 учнів, за словами начальника відділу освіти Тернопільської РДА Василя Цаля.

«Щодо планів на наступний навчальний рік, то слід зауважити, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року «Деякі питання з надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», якщо у школі є менше 25 учнів, вона не має права фінансуватися за рахунок освітньої субвенції, – каже Василь Цаль. – Наразі до 15 червня ми збираємо інформацію щодо кількості дітей у наших малокомплектних школах, зокрема у селах Домаморич, де зараз 22 дітей, Смиківці, де 24 дитини, і у селі Кип`ячка, де є наразі 4 дитини. Початкових шкіл ця постанова не стосується. У початковій школі може навчатися навіть одна дитина і вона буде фінансуватися за рахунок освітньої субвенції.»

Василь Цаль також наголосив, що вже цього року планують закрити школу у селі Кип`ячка.

«У Кип`ячці наразі немає дітей відповідної вікової категорії, – каже начальник відділу освіти. – І якщо дивитися на перспективу, таких дітей також не буде. Свого часу вже припиняли діяльність цієї школи, бо не було дітей взагалі. Поки є 4 учні, і ми проводимо переговори з Великогаївською громадою щодо довозу цих дітей шкільним автобусом. Якщо така домовленість буде досягнута, то діти Кип’ячки з 1 вересня будуть відвідувати школу у Велких Гаях, а навчальний заклад у Кип`ячці закриють».

Ще однією школою району з малою кількістю учнів є заклад села Серединки, де навчається 5 учнів. Питання довозу дітей у сусідню школу важко вирішити, оскільки відстань між школою села Серединки і найближчим населеним пунктом, де є школа І-ІІІ ступенів – 6 км, а сполучення між селами не є налагодженим. За словами Василя Цаля, купляти шкільний автобус для 5 учнів недоцільно, тому у даному випадку школа буде функціонувати, адже простіше її утримувати, ніж організувати довіз.

«Якщо говорити про школи І-ІІ ступенів, то найпроблемніша ситуація у селах Домаморич і Смиківці, – каже Василь Цаль. – У свій час звідси багато людей виїхало за кордон, тому є проблемна ситуація з приростом населення. Якщо на 15 червня не буде відповідної кількості дітей, то будемо звертатися до районної ради з пропозицією пониження ступеня Домаморицької школи. Адже згідно з нашими розрахунками до кінця цього бюджетного року для функціонування даної школи потрібно додатково виділити 280 тис. гривень, а ми не зможемо фінансувати її із субвенції. Схожа ситуація у селі Смиківці, де є 24 дитини. З субвенції оплачувати роботу педагогічним працівникам не буде можливості».

Наразі, як повідомив начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, представники РДА будуть звертатися до працівників місцевого самоврядування – сільських рад по допомогу. Якщо у сільських радах є можливість передбачити додаткові витрати для цих шкіл, то дані школи будуть існувати надалі у статусі І-ІІ ступенів. Якщо коштів не буде , то вирішуватиметься питання щодо пониження ступеня навчальних закладів.

Щодо малокомплектних шкіл І-ІІІ ступенів, то до таких відноситься Довжанківська середня ЗОШ, у якій налічується 74 учні. Проте понижувати у ступені її не будуть через проблеми із довозом учнів в іншу школу та проблеми, які можуть виникнути із фінансуванням у разі створення територіальних громад, як повідомив Василь Цаль. Крім цього, школа у селі Довжанка має типове приміщення, то питання щодо оптимізації її існування не стоїть.

Ще у малокомплектних школах є важлива проблема з кадрами та навантаженням учителів. Так, наприклад, у Серединківській ЗОШ І ступеня працюють завідувач та один учитель. Навантаження вчителя через малу кількість учнів 5 годин. У Домаморицькій ЗОШ І-ІІ ступенів із 11 педагогів 6 можуть залишитись без роботи через можливу реорганізацію та пониження школи у ступені. У селі Смиківці відкрита вакансія вчителя фізкультури і один учитель залишиться без роботи при реорганізації школи. Крім цього, у малокомплектних навчальних закладах існує проблема із соціалізацією дитини, оскільки відсутня необхідна кількість дітей. Також у класах, де навчається менше 5 учнів, діти працюють за індивідуальною програмою, що впливає на кількість годин та, відповідно, на якість освіти.

Хата