Сьогодні тернопільські рятувальники урочисто провели на заслужений відпочинок свого колегу

15 липня рятувальники урочисто провели на заслужений відпочинок свого колегу, начальника Лановецького районного сектору Управління ДСНС України у Тернопільській області підполковника служби цивільного захисту Тараса Попенка.

Близько двадцяти років життя Тарас Іванович присвятив пожежно-рятувальній службі. Свою трудову діяльність він розпочав у січні 2000 року пожежним 11-ї самостійної державної пожежної частини м. Ланівці. Далі працював на різних посадах рядового, середнього, а згодом і старшого начальницького складу. З грудня 2004 року його призначили керівником Лановецьких вогнеборців. Відтоді він майже 15 років очолював пожежно-рятувальну службу району. Справжній професіонал своєї справи – він чесно та сумлінно виконував свій службовий і громадянський обов’язок. А його професіоналізм та відданість справі врятували не одне людське життя.