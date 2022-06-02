У Тернополі відбудеться благодійний концерт на підтримку українських захисників

6 червня у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Шевченка відбудеться благодійний концерт «Діти – наше майбутнє» за участі вихованців музичної школи № 1 ім. Василя Барвінського, які ініціювали збір коштів на підтримку українських захисників. Розпочнеться захід о 17:00 годині.

У програмі концерту – неймовірні виступи талановитих вихованців та випускників школи.

Запрошуємо відвідати мистецький захід та долучитися до благодійної справи. Усі виручені під час концерту кошти будуть передані для наших захисників.

Долучитися до збору коштів Ви також можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/2KsxmtJoqJ

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