У Чорткові завершився триденний Всеукраїнський шаховий турнір!

«Чортків – маленький рай на Землі» – саме так ознаменували місто над Серетом учасники Всеукраїнського шахового турніру, який проходив у рамках святкування 497-ї річниці Дня міста. Їм сподобалось абсолютно все: і формат турніру, і місце проведення, і програма святкування Дня міста, і призи з подарунками, і місцева кухня та архітектура!

У приміщенні актової зали Чортківського державного медичного коледжу, яку люб’язно надав директор коледжу Любомир Білик, протягом трьох днів (12-14 липня) тривали напружені шахові змагання. Любителі «королівської» гри приїхали на турнір із 14 областей України. Серед учасників були і міжнародні майстри, і майстри ФІДЕ, і кандидати в майстри спорту.

Загальний призовий фонд змагань – 53 тис. грн, котрі виділені з міського бюджету. Також напередодні турніру за кошти платників податків міста Чорткова (50 тис. грн) було закуплено необхідний інвентар (шахові дошки, фігури та годинники). А у вечір неділі, 14 липня, після завершення всіх партій, переможців та найкращих учасників турніру міський голова Чорткова Володимир Шматько нагородив цінними призами та грамотами. Грошові нагороди отримали шахісти, котрі зайняли з 1 по 15 місця у загальному рейтингу. Переможець турніру – Олег Будніков (Київ) отримав нагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Друге місце зайняв майстер спорту Ігор Вилханюк з Житомира, третє – Петро Голубка, який у 2017 році ставав чемпіоном України серед чоловіків, з Івано-Франківська. Також особисті відзнаки отримали переможці в наступних категоріях: І розряд – Максим Герасименко (Черкаська обл.), юнаки 2004 р.н. і молодші – Владислав Базюк (Хмельницька обл.), серед жінок першість здобула Софія Гризлова (Одеська обл.), серед дівчат – Дарія Бондар (Хмельницька обл.), серед чортківчан – Валентин Гулька, серед ветеранів – Іван Хабінець (Теребовля), серед людей з обмеженими можливостями – Мирослав Лопадчак (Львівщина).