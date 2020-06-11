Сьогодні у Тернополі стартував купальний сезон

З 11 червня на пляжі «Циганка» розпочинається купальний сезон, який триватиме до 1 вересня 2020 року. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

З метою забезпечення охорони життя людей на водному об’єкті, впродовж купального сезону на пляжі функціонуватиме рятувальний пост ІІІ категорії з чергуванням матросів-рятувальників згідно із графіком: понеділок – субота з 11.00 год. до 21.00 год.; неділя – з 09.00 год. до 21.00 год.

В рамках підготовки до купального сезону проведено обстеження та очищення дна акваторії біля пляжу «Циганка» від сторонніх предметів та визначено буйками ту частину водойми, яка відведена для купання людей, а також проведено роботи з влаштуванню пляжу і розміщення інформаційних табличок про дотримання протиепідемічних заходів під час перебування на пляжі. Відповідно до вимог головного санітарного лікаря України, в період купального сезону на Тернопільському ставі буде вжито всіх необхідних протиепідемічних заходів. Зазначимо, що важливими рекомендаціями для пляжного відпочинку в умовах карантину та пандемії коронавірусу є: — людям з групи ризику (старше 60 років і з хронічними захворюваннями) відвідувати пляж не рекомендується; — іншим відпочивальникам необхідно дотримуватися соціальної дистанції у два метри; — дотримуватися правил особистої гігієни; — персонал пляжу повинен носити маски. Звертаємося до відпочивальників з проханням дотримуватися карантинних обмежень та пам’ятати про правила поводження на воді: заборонено запливати за буйки, пірнати у незнайомих місцях та заходити у воду в нетверезому стані.