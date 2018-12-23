Сьогодні в Архикатедрі Тернополя – храмовий празник

Сьогодні, 22 грудня, відбулося святкування храмового празника Архикатедрального Собору УГКЦ Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці міста Тернополя. Урочисту Божественну Літургію очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) та єпископ-помічник Теодор (Мартинюк) за участю великої кількості священнослужителів, представників влади, вірних Архикатедри та гостей.

Митрополит Василій привітав парафіян Архикатедрального Собору та усіх присутніх з празником, побажав щедрих Божих благословень, добра кожному та миру для України. Проповідь виголосив владика Теодор.

Архиєпископ Василій з нагоди празника відзначив священиків архиєпархії церковними нагородами. Право носити золотий хрест отримали нотар курії Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Володимир Барна та префекти Тернопільської духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого о. Ігор Драпак та о. Богдан Гавришко. Архиєрей подякував священикам за багатолітню старанну працю на благо архиєпархії та семінарії.

Вкінці відбулося освячення води та окроплення вірних.

прес-служба архиєпархії

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