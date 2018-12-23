Новини Тернополя 

Сьогодні в Архикатедрі Тернополя – храмовий празник

Redaktor 21 Views Прокоментуй!

Сьогодні, 22 грудня, відбулося святкування храмового празника Архикатедрального Собору УГКЦ Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці міста Тернополя. Урочисту Божественну Літургію очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) та єпископ-помічник Теодор (Мартинюк) за участю великої кількості священнослужителів, представників влади, вірних Архикатедри та гостей.

avz2

Митрополит Василій привітав парафіян Архикатедрального Собору та усіх присутніх з празником, побажав щедрих Божих благословень, добра кожному та миру для України. Проповідь виголосив владика Теодор.

Архиєпископ Василій з нагоди празника відзначив священиків архиєпархії церковними нагородами. Право носити золотий хрест отримали нотар курії Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Володимир Барна та префекти Тернопільської духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого о. Ігор Драпак та о. Богдан Гавришко. Архиєрей подякував священикам за багатолітню старанну працю на благо архиєпархії та семінарії.

Вкінці відбулося освячення води та окроплення вірних.

avz1

avz3avz4avz5avz6avz7avz8avz9avz10avz11

прес-служба архиєпархії

світлини сторінка Архикатедри

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *