За вибір “правильного кандидата” жителі Тернопільщини отримують морожених курей (фото)

Повідомлення про підкуп виборців у Білецькій ОТГ продовжують надходити, – повідомляє ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок.

Жителі громади розповідають, що цьогоріч невпевнені кандидати відмовились від підкупу гречкою, але не від підкупу як такого. За вибір “правильного кандидата” жителі ОТГ отримують морожених курей.

Наголошуємо, що сьогодні у виборчому окрузі день тиші. Той день, коли кожен житель повинен обдумати своє рішення та обрати найкращого кандидата.

Натомість, завдяки титанічним силам осіб, що на фото нижче, уся ОТГ обклеєна “чорнухою” та закидана листівками провокативного характеру.

Відповідно, для того, аби “герої” на фото стали відомими, просимо ідентифікувати даних осіб, адже не гоже щоб такі трударі залишились без належної уваги.