Сьогодні в Тернополі поховали 46-річного священника, батька 4 дітей Володимира Демчука

Сьогодні, 24 листопада, у Тернополі архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк здійснив Чин похорону о. Володимира Демчука. Десятки священників, парафіяни, друзі та родина зібралися у подвір’ї храму св. священномученика Йосафата (масив «Дружба»), щоб віддати шану померлому, творити молитву за упокій його душі та підтримати їмость Оксану і 4 дітей

У прощальному слові архиєпископ Василій висловив щирі співчуття родині покійного та сказав таке [відеосюжет промови]:

Отець Володимир Демчук, упокоївся 23 листопада, після тривалої хвороби. Священнослужитель виконував уряд сотрудника парафії УГКЦ св. священномученика Йосафата, був багатолітнім духівником християнського колегіуму імені Патріарха Йосифа Сліпого, головою архиєпархіальної комісії у справах шкільництва та викладачем Тернопільської духовної семінарії.

Народився священнослужитель 25 грудня 1973 року в селі Нижчі Луб’янки, Збаразького району, Тернопільсьокї області. Закінчив Тернопільську духовну семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого та католицький університет Айхштетт-Інгольстадт, де здобув ліцензіат богослов’я у галузі християнської соціальної етики.

Ієрейські свячення отримав 21 листопада 2004 року з рук владики Василія Семенюка, архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського. За особливу ревність священничого служіння був нагороджений церковною нагородою – нагрудним золотим хрестом.

прес-служба архиєпархії