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Новини Тернополя 

У Тернополі “швидка” виїжджала на побутове «кіно», яке дивилися відвідувачі ринку

Irena 0 Views Прокоментуй!

23 листопада о 14.17 виїжджала швидка й на побутове «кіно», яке дивилися відвідувачі ринку на вул. 15 Квітня.

Швидку викликали випадкові перехожі, налякавшись можливих наслідків. На 25-річну жінку-продавчиню, після гострої словесної перепалки, неочікувано напала її знайома. Вона раптово вхопила жінку за шию та силоміць штовхнула обличчям на асфальт… Видимих тілесних ушкоджень завдано не було. Але пацієнтка отримала гостру реакцію на стрес й після наданої допомоги була шпиталізовано в обласний психо-неврологічний диспансер.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.

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