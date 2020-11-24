Кореспондентка, яка першою повідомила про початок Другої світової війни, бувала і на Тернопільщині

Британська військова журналістка Клер Холлінґворт, котра першою повідомила світ про початок Другої світової війни, бувала і в Кременці. В біографічній книзі автора, Патрика Ґарретта “Про долю та війну” згадано Кременець періоду початку Другої світової війни в 1939 році.

Про це розповідає дослідниця Iryna Dan-Kohen у групі “Kremenez Umland bis 1939. Krzemieniec i okolice do 1939 roku.

Клер Холлінґворт була репортеркою “Дейлі Телеграф “. Повідомлення, котре зробило жінку відомою, було у перший тиждень її роботи у “The Deily Telegraph” у якості журналістки. Тоді під час поїздки з Польщі до Німеччини, автомобілем Британського консула в Катовіце, Клер помітила німецькі війська, котрі скупчились біля польського кордону в 1939 році.

Заголовок у “Дейлі Телеграф ” 29 серпня 1939 року звучав так :”1000 танків скупчилися на кордоні Польщі. Десять дивізій доповідають про готовність нанести удар “.

Клер Холлінґворт готувала публікації на перших сторінках світової преси більше півстоліття, проте факт першості в повідомленні про початок війни залишиться її провідним моментом. Вона була однією з найбільших репортерок ХХ століття.

Клер Холлінґворт

В біографічній книзі автора, Патрика Ґарретта, під назвою “Про долю та війну” згадано Кременець періоду початку Другої світової війни в 1939 році та перебування Клер Холлінґворт у Кременці. Зокрема йдеться про готель “Бона” та Британське посольство.

Iryna Dan-Kohen поспілкувалася з автором книги, праплемінником Клер Холлінґворт, паном Патриком Ґарреттом та розповідає про цей факт.

Фото та відео: Iryna Dan-Kohen