Коштів, отриманих за договором з НСЗУ – фтизіопульмонологічному медцентру недостатньо

Заступник Міністра охорони здоров’я Ірина Микичак оглянула готовність Тернопільського фтизіопульмонологічного медцентру до роботи на час епідемії. А також мала розмову з керівництвом установи щодо подальшого фінансування медзакладу.

В рамках свого робочого візиту за участі голови Тернопільської ОДА Володимира Труша, заступника голови облдержадміністрації Олега Валова та начальника управління охорони здоров’я ТОДА Володимира Богайчука, заступник Міністра охорони здоров’я Ірина Микичак оглянула готовність КНП «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської облради до надання медичної допомоги хворим коронавірусною інфекцією в області.

Як повідомив під робочої зустрічі з керівництвом МОЗ, ОДА та УОЗ головний лікар (генеральний директор) КНП «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської облради Вадим Рудик, «на сьогодні, у медичному закладі госпіталізовано троє хворих на COVID-19. Важкохворих серед них – немає. Також на лікуванні перебувають 40 хворих на туберкульоз з області».

Окрім готовності медзакладу до роботи на час епідемії, заступник Міністра мала розмову з керівництвом установи щодо подальшого фінансування «Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру». Адже тих коштів, які сплачує закладу НСЗУ за медичні послуги населенню за Програмою медичних гарантій – недостатньо.

Як слушно зауважив головний лікар КНП «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської облради Вадим Рудик, «є необхідність аудиторського вивчення питання щодо вивчення та перегляду оплати послуги за пакетом «лікування туберкульозу».

Додамо, що всі медичні заклади у зв’язку з трансформацією протитуберкульозної служби та які надають послуги за цим пакетом – отримали гроші від НСЗУ згідно тарифу. За інформацією МОЗ, тариф на медичні послуги з лікування туберкульозу встановлюється як глобальна ставка на 9 місяців за готовність надати послуги лікування туберкульозу. Вона розрахована на основі ставки за пролікований випадок, яка становить 20 663,68 грн, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти. Коригувальні коефіцієнти залежно від спроможності закладу проводити хірургічні втручання становлять: за готовність проводити хірургічні втручання відповідно до додаткових умов закупівлі – 1,056; за неготовність проводити хірургічні втручання відповідно до додаткових умов закупівлі – 0,956.

Потрібен ґрунтовний аналіз по вартості даної медичної послуги – додав Ваим Дмитрович. – Адже станом на сьогодні, кошти, отримані від НСЗУ «Тернопільським регіональним фтизіопульмонологічним медичним центром» покривають 36% від потреби.

Ірина Микичак наголосила, що «ніхто осторонь виконання протитуберкульозних заходів стояти не повинен». Вона додала, що після впровадження Програми медгарантій більшість лікарень в регіонах отримали скорочення фінансування.

Ми вивчатимемо та контролюватимемо це. Буде взято до уваги обговорені питання та залучено до їх вивченння спеціалістів. Медичні заклади мають співпрацювати з управліннями чи департаментами охорони здоров’я та спільно виходити з пропозиціями на ОДА та МОЗ.

Світлана Гуменна, прес-служба УОЗ

