Сотні вчителів та лікарів вийшли з протестом у центр Тернополя (відео)

Півтисячі людей з усіх районів області вийшли сьогодні на акцію протесту профспілок у Тернополі. Учасники заходу висунули 4 вимоги до органів виконавчої влади, Кабміну та Верховної Ради.

Зазначимо, такий попереджувальний етап Всеукраїнської акції протесту о 16 годині одночасно стартував у всіх обласних центрах України та великих містах.

Додамо, 17 жовтня відбудеться другий етап акції протесту у Києві. Представники профспілок з різних областей України пішою ходою пройдуть від пам’ятника Тарасу Шевченку до Кабінету Міністрів і Верховної Ради України, розповів Андрій Присяжний.

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