В одному з тернопільських вишів в пам’ять про юного бійця-студента відкриють нову аудиторію

10 жовтня о 12:00 год у Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя (вул. Руська, 56, навчальний корпус №2) урочисто відкриють меморіальну аудиторію Степана Стефурака, студента цього вишу, бійця Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор», який героїчно загинув 22 вересня 2014 року, беручи участь у захисті підступів до Донецького аеропорту.

Степан Стефурак, уродженець Івано-Франківщини, восени 2012 року став студентом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя факультету економіки та підприємницької діяльності за напрямом підготовки «Фінанси і кредит».

На першому курсі навчання Степан Стефурак прийняв посвяту у козаки обласного осередку ВГО «Українське Реєстрове Козацтво». У грудні 2013 року під час Революції Гідності був активним учасником Самооборони Майдану Тернопільщини, охороняючи вночі громадський порядок, а зранку приступаючи до занять в університеті. Пізніше допомагав протестувальникам на Майдані у Києві. Навесні Степан став добровольцем «Правого сектору» Тернопільщини, а влітку 2014 року пройшов військовий вишкіл та поповнив лави Добровольчого Українського Корпусу у зоні АТО. У вересні 2014 року Степан розпочав новий навчальний рік, вирішивши змінити стаціонарну форму навчання на заочну.

22 вересня 2014р. Степан Стефурак загинув у селі Піски Донецької області при виконанні бойового завдання.