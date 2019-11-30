Сергій Надал в Тернополі таємно поєднає непоєднуване

Вже вкотре Cергій Надал буде звітувати перед тернополянами і вкотре робитиме це таємно. Жодного року від коли мешканці міста переобрали Сергія Віталійовича міським головою, він не анонсував свої зустрічі, як звіт перед виборцями. Не винятком став і цей рік, де замість окремої новини, як це і годиться для статусності міського голови та такої події, інформацію про звіт заховали в загальні анонси подій міської ради.

Так, першого грудня о 12 годині в Березолі бюджетники, делегації комунальних підприємств та установ вкотре прослухають те, що вони і так знають в силу своїх посадових обов’язків. Левову частку сказаного знають і більшість тернополян через підконтрольні меру телеканали, газети та сайти. З чого робимо висновок, що справа не в інформації, як прожило місто рік. Насправді, тернополяни більше хочуть поставити запитань більше по всіх проблемах, які досі не вирішені: забудова зелених зон, мафізація всього міста, торфяні котельні, забудова біля Березолю, будівництво так званого спортивного комплексу у парку Національного відродження та т.п…

За інформацією джерел в міській раді, зал Березолю має бути заповнений виключно лояльними до міського голови людьми. А для того, щоб якось компенсувати їм незручності у вихідний день, після звіту міського голови заплановано концерт.