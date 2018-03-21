Стало відомо, кого обрали головою профспілкового комітету студентів ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вчора у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка обрали нового голову та заступника первинної профспілкової організації студентів.

Як повідомляють на сайті вишу, Відкритим голосуванням, на посаду голови первинної профспілкової організації студентів обрано Ярослава Обача, а також його заступника — Миколу Піговського.

Привітала новообраних голова обласної ради профспілки працівників освіти та науки Мокей Людмила Іванівна, а також нагородила Киданюка Андрія Володимировича почесною грамотою за плідну працю.