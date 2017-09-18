Стало відомо, коли відбудеться освітянська проща до Зарваниці за участю Міністра освіти України

На Тернопільщині пройде сьома освітянська проща до Маріїнського Духовного Центру «Зарваниця». Проща присвячена дню працівників освіти, з нагоди 150-річниці коронації Пресвятої Богородиці та 125-ої річниці з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого. Захід заплановано на 30 вересня.

Програма прощі

09:30 — приїзд учасників

10:00 — Архиєрейська Божественна Літургія

11:30 — Освячення води і церковної атрибутики

12:00 — Панахида за всіх, хто віддав життя за волю і незалежність України (Каплиця Юрія Побідоносця)

12:30-13:00 — зустріч з Міністром освіти і науки України Лілією Гриневич (Собор Зарваницької Матері Божої)

14:00 — Хресна дорога, відвідання Храмів МДЦ Зарваниця, купелі Св.Анни, приватна молитва (за вибором)

15:30 — Поклоніння Чудотворній іконі Зарваницької Матері Божої (парафіяльна Церква)