Стало відомо, які питання розглядатимуть на сесії міської ради в п’ятницю

1 В.П.Дрозда Про інформацію Тернопільської міської виборчої комісії

2 Т.С.Корчак Про виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Тернополя на 2017 рік

3 І.Г.Мединський Про внесення змін в Програму розвитку пасажирського транспорту в м.Тернополі на 2018-2020 роки

4 О.І.Смик Про внесення змін в рішення міської ради від 20.12.2016р. №7/13/202 «Про Комплексну Програму розвитку водосховища «Тернопільський став» на 2017-2019 рр.»

5 В.І.Сулима Про внесення змін в рішення міської ради від 24.11.2015 року № 7/2/6 “Про затвердження Програми «Турбота» на 2016-2018 роки”

6 П.М.Гукалюк Про внесення змін в «Міську комплексну програму профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2018 роки»

7 П.М.Гукалюк Про внесення доповнень в «Програму забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у місті Тернополі на 2018 рік»

8 В.О.Остапчук Про виконання бюджету міста Тернополя за 2017 рік

9 В.О.Остапчук Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. № 7/21/42 „Про бюджет м. Тернополя на 2018рік”

10 Т.С.Корчак Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у м. Тернополі

11 С.В.Надал Про реалізацію проектів Громадського бюджету у місті Тернополі в 2017 році

12 С.В.Надал Про внесення змін в рішення міської ради

13 С.В.Надал Про внесення змін в рішення міської ради

14 С.В.Надал Про затвердження Положення про управління освіти і науки Тернопільської міської ради в новій редакції

15 М.М.Круть Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Тернопільський міський стадіон»

16 С.Є.Добрікова Про зняття з контролю рішень міської ради

17 С.Є.Добрікова Про внесення змін до складу адміністративної комісії

18 С.Є.Добрікова Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/52 «Про план роботи Тернопільської міської ради на 2018 р.»

19 О.І.Соколовський Про внесення змін до Статуту Тернопільського міського шляхового ремонтно-будівельного підприємства «Міськшляхрембуд» код ЄДРПОУ 14047614

20 Б.В.Ясеновський Про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

21 О.П.Похиляк Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр №1» Тернопільської міської ради

22 О.П.Похиляк Про надання дозволу на списання майна Тернопільському дошкільному навчальному закладу №31

23 О.П.Похиляк Про виконання міської програми духовно-просвітницької діяльності Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» Тернопільської міської ради Тернопільської області на 2014-2018 роки за 2016-2017 роки

24 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.Піскова (гр.Босюк А.В. та інші)

25 В.Л.Кібляр Про внесення змін в рішення міської ради від 16.06.2016р. №7/9/109 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0037га за адресою вул..С.Будного,21а гр.Бойко З.П.»

26 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0116га за адресою вул.Я.Стецька,21 гр.Денисенко Г.М., Денисенку М.Г., Денисенку В.Г.

27 В.Л.Кібляр Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 0,0100га за адресою вул.С.Будного (гр.Стуков А.А. та інші)

28 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0376га за адресою вул.Достоєвського,3а гр.Гордій Г.П.

29 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення площею 0,0271га за адресою вул.Бродівська,31 гр.Фірман Б.М.

30 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею 0,0016га за адресою проспект Злуки ТОВ обласний центр сервісного обслуговування «ТЕРКОН»

31 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення площею 0,0353га за адресою вул.Глибока Долина,2 гр.Масник М.М.

32 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0701га за адресою вул.Бродівська,6 гр.Соломенному В.М., Пономарьову В.О.

33 В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,0542га за адресою вул.Козацька,3 гр.Черевко З.В., Черевку В.І.

34 В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,0400га за адресою вул.Калинова гр.Цимбалістому Т.О.

35 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,0638га за адресою вул.Калинова,2 гр.Матрос О.М.

36 В.Л.Кібляр Про втрату чинності пунктів 1,3 додатку до рішення міської ради від 28.07.2017 року №7/16/233

37 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0690га, наданої для обслуговування будівлі цеху по ізоляції труб за адресою вул.Текстильна,34 ПП «Новатор-плюс»

38 В.Л.Кібляр Про припинення права користування земельною ділянкою площею 0,0172га для будівництва та обслуговування культової споруди за адресою вул.Київська Помісній церкві євангельських християн-баптистів м.Тернополя

39 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2736га за адресою вул. Мирна,43 комунальній установі будинку культури «Пронятин»

40 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0488га за адресою вул.Білогірська гр.Свистуну А.П.

41 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0042га за адресою вул.Родини Барвінських Публічному акціонерному товариству «Укрсоцбанк»

42 В.Л.Кібляр Про внесення змін в рішення міської ради від 16.06.2016р. №7/9/57 «Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул.Протасевича ФО-П Федчук М.А.»

43 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення площею 0,0185га за адресою вул.Приміська,13 гр.Чайнюк О.В.

44 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0455га для обслуговування житлового будинку житлового комплексу з вбудованими автостоянками, магазинами та іншими закладами обслуговування за адресою вул.Тролейбусна,9в ОСББ «Тролейбусна,Т»

45 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1431га за адресою вул.Приміська,5 гр.Котельник Є.В.

46 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0809га для обслуговування будівлі комунальної установи Будинок культури «Кутківці» за адресою вул.Агрономічна,1

47 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,2099га адресою вул.Микулинецька-бічна, 10 гр.Вовку І.З.

48 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення площею 0,0455га за адресою вул.Приміська гр.Смаржу І.В.

49 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4500га для обслуговування 60-квартирного житлового будинку з гаражами – стоянками за адресою вул. Чумацька,1Б ОСББ «Галичина-1»

50 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення площею 0,0456га за адресою вул.Глибока Долина,1 гр.Візниці О.В.

51 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0100га за адресою вул.Бродівська,6 гр.Пономарьову В.О.

52 В.Л.Кібляр Про внесення змін в рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/133

53 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.Б.Лепкого (гр.Івахів Г.І. та інші)

54 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0048га за адресою вул.М.Коцюбинського гр.Бетлію М.Ф.

55 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0026га за адресою вул.С.Крушельницької,45а гр.Мокровському Р.І.

56 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,0997га за адресою вул.Зарічна гр.Кінах Г.В.

57 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0535га за адресою вул.Зарічна,6 гр.Іщенко І.В.

58 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення площею 0,0899га за адресою вул.Хутірська,12 гр.Чорному М.М.

59 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на поділ земельної ділянки загальною площею 0,4052га за адресою вул.Тернопільська, яка перебуває в оренді ПМП «Люкс»

60 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею 0,0012га за адресою бульвар Т.Шевченка,3 гр.Лучкевич К.Я.

61 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,15га за адресою вул.Бригадна,27/1 гр.Гирилі О.М.

62 В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,0333га за адресою вул.Підгірна,38а гр.Сисак О.В.

63 В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,8590га для обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованим продмагазином та вбудованими гаражами-стоянками та за адресою вул. Карпенка,42,44 ОСББ «Явір-1»

64 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0026га за адресою вул.Новий Світ гр.Жемелі І.В.

65 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею 0,0300га за адресою вул.Львівська гр.Матлазі Я.І.

66 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0655га за адресою проспект Степана Бандери,76 гр. Сословській М.Д.

67 В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,0545га за адресою вул.Живова, 9 ТзОВ «Хвилинка»

68 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0130га за адресою просп.С.Бандери,41 гр.Сенатович О.В.

69 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1861га за адресою вул.Д.Лук’яновича,8 гр.Бабію В.М.

70 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,7567га за адресою вул. Д Лук’яновича,8 товариству з обмеженою відповідальністю «Авакс ПРОФ»

71 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,2253га адресою вул.Д.Лук’яновича, 8 гр. Лавренюк Тетяні Миколаївні, гр. Лавренюку Всеволоду Арсенійовичу

72 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,2586га для обслуговування частини гуртожитку з квартирами за адресою вул. Лук”яновича,3 ОСББ «Лук”яновича,3»

73 В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,0162га за адресою вул.Проектна,333 гр.Свергун Н.М.

74 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0151га за адресою вул.Микулинецька,115/12 гр.Ящук О.С.

75 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0123га за адресою вул.Микулинецька,115/84 гр.Козаку Р.О.

76 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2976га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Золотогірська,17 ОСББ «Золотогірська,17»

77 В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,0500га за адресою вул.Проектна,137Д гр.Поворознику М.М.

78 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.Гайова (гр.Сорока С.М. та інші)

79 В.Л.Кібляр Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 0,0600га за адресою вул.Микулинецька (гр.Столяров А.О. та інші)

80 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0347га за адресою вул.Микулинецька,115/247 гр.Жильченко А.Я.

81 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0202га за адресою вул.Микулинецька,115/137 гр.Бортняку Д.Ф.

82 В.Л.Кібляр Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за адресою вул.Золотогірська,28 (гр.Рудакевич З.І. та інші)

83 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,2648га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Ст.Будного,22 ОСББ «Перспектива»

84 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0971га за адресою вул.Урожайна,11а гр.Дедіву А.М.

85 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0394га за адресою вул.Шпитальна,27 гр.Дебеловій Т.В., Драчук Г.В.

86 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0621га за адресою вул.У.Самчука,7 гр.Дубчаку І.І.

87 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0139га за адресою вул.Микулинецька,115/54 гр.Мулик В.В.

88 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.О.Довженка (гр.Туткалюк П.П. та інші)

89 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,1034га за адресою вул.Піскова,7 гр.Білінській Г.Д.

90 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0547га за адресою вул.Львівська,30 гр.Буранич О.В.

91 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,0530га за адресою вул.Березова,27 гр.Цицику А.Я.

92 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1720га для обслуговування 45-квартирного житлового будинку з вбудованими автостоянками та офісними приміщеннями за адресою вул. Б.Лепкого,6А об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Лепкого 6А»

93 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0756га за адресою вул.В.Юрчака,2А гр.Жмурку А.П., Хвалибога Л.І., Гук І.Т.

94 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0616га за адресою вул.Нова,19 гр.Скочеляс Н.І., Нечак Л.І.

95 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га за адресою вул.Глибока Долина,10 гр.Собчук З.В., Горобцю Н.А.

96 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0030га за адресою вул.В.Лучаківського,3а гр.Сухенко Л.С.

97 В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,10га за адресою вул.Проектна,150 гр.Наконечній Д.І.

98 В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,1939га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та гаражами за адресою вул. І.Франка,23 ОСББ «Центральне-23»

99 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1054га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями фізкультурно-оздоровчого комплексу за адресою вул.Чумацька,81 ОСББ «Чумацька 81»

100 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0030га за адресою вул.Текстильна гр.Петришину І.І.

101 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.Піскова (гр.Тарасов В.В. та інші)

102 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0550га за адресою вул.Микулинецька,31, гр.Хамуляк І.В.

103 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0511га за адресою вул.Кармелюка,11 гр.Дмитрів Н.В.

104 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0851га за адресою вул.Піскова гр.Денисюк А.П.

105 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0270га за адресою вул.Калинова гр.Буднику В.М.

106 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0251 га за адресою вул. Коперника, 3а гр. Кручко В.В.

107 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0246га за адресою вул. Живова,9б гр.Гуменюку Р.Л.

108 В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0700га за адресою вул. Поліська,10 ФОП Кащак Я.Г.

109 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,5640га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул.Корольова, 12а ОСББ «Поділля»

110 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0140га за адресою вул.Татарська гр.Якимчук Н.В.

111 В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,0130га за адресою пров.Замонастирський,2 гр.Расевичу Я.Л.

112 В.Л.Кібляр Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/127 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею площею 0,13га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою вул.Фабрична, 6 ОСББ «Еліт Дім»

113 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.1148га для обслуговування будівлі каналізаційної насосної станції №2 за адресою вул. Л. Курбаса комунальному підприємству «Тернопільводоканал»»

114 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,5021га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Лукачівського,2 ОСББ «Лучаківського,2»

115 В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0300га за адресою вул.Н.Яремчука,2Б гр.Павлик Н.П.

116 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул.Київська,16 ОСББ «Київська,16»

117 В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,0019га за адресою майдан Привокзальний,2б гр..Козяр О.Д.

118 В.Л.Кібляр Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за адресою вул.Золотогірська,28 (гр.Шуляк І.М. та інші)

119 В.Л.Кібляр Про продаж на земельних торгах у формі аукціону права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,10га за адресою вул. С.Будного

120 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0141га за адресою вул.Бригадна,33в гр.Козорог Н.Й.

121 В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,4320га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудованими автостоянками та промтоварним магазином за адресою вул. Корольова,12А ОСББ «Поділля»

122 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею до 0,0600га за адресою вул.Микулинецька (гр.Кутень З.П. та інші)

123 В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,0494га за адресою вул.Бродівська,6 гр.Фреяк В.П.

124 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0806га за адресою вул.Оболоня,35 гр.Маковському В.І., Хитрій Н.М., Марковичу А.М., Хитрому І.В., Хитрому Н.І., Хитрому Т.І., Хмиз Н.В., Хмизу Ю.П.

125 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10га за адресою вул.Білецька,41 гр.Бачі Н.І., Марченко О.І., Стецюку В.І.

126 В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,0885га за адресою пров.Цегельний,3 гр.Череватій Ф.К.

127 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0925га за адресою вул.Глибока гр.Кінасевич С.О.

128 В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,0876га за адресою вул.Зарічна,26 гр.Федірко О.Д.

129 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладення договору земельного сервітуту площею 0,0033га за адресою вул.Н.Яремчука, 41 гр.Кукурудзі А.Є.

130 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0287га за адресою вул. Митрополита Шептицького, 15 гр. Драчук Г.В.

131 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.У.Самчука (гр.Качмарський І.В. та інші)

132 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,1431га та надання земельної ділянки площею 0,1048га за адресою вул.Хліборобна,37 гр.Журавчак Н.Ю.

133 В.Л.Кібляр Про внесення змін в пункт 2 рішення міської ради від 04.04.2017р. №7/14/193 «Про припинення права користування земельною ділянкою та внесення змін в рішення міської ради від 18.07.2014р.№6/49/100 «Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,70га для завершення будівництва та обслуговування церкви за адресою вул.Бригадна Парафії храму Святого Миколая УАПЦ»

134 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га за адресою вул.Ак.Сахарова гр.Конько Н.З.

135 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0900га за адресою вул.Морозенка гр.Голику І.П.

136 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0700га за адресою вул.Морозенка гр.Кравцю Б.М.

137 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0905га за адресою вул.Глибока Долина гр.Возьному К.З.

138 В.Л.Кібляр Про надання в користування земельної ділянки площею 0.064га для обслуговування магазину з офісними приміщеннями за адресою вул. Живова,47, гр. Васильчишин Миколі Богдановичу .

139 В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2,3000га за адресою вул.Поліська ТОВ «Терком»

140 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на поділ земельної ділянки площею 5,5га, наданої в користування товариству з обмеженою відповідальністю «Житло» за адресою вул. Володимира Великого

141 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на поділ земельної ділянки площею 8,7300га, наданої в користування ТзОВ «Тернопільбуд» за адресою вул.Київська – Генерала М.Тарнавського

142 В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,3803га за адресою вул. Гайова,8А ПП “Альянс Ком-плюс”

143 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на поділ земельної ділянки площею 2,0510га, наданої в користування товариству з обмеженою відповідальністю «Житло» за адресою вул.Микулинецька

144 В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,1019га за адресою вул.Хутірська гр.Риделю Б.П.

145 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га за адресою вул.Ак.Сахарова гр.Мацюк У.В.

146 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0410га за адресою вул.Мостова-бічна,3 гр.Гуменюк Г.М.

147 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5100 га за адресою вул. Лук’яновича, 8 гр. Золотому Є. В.

148 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2619га за адресою вул.Зарічна,70 гр.Ваврів Г.М.

149 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1664га для обслуговування адміністративних приміщень та приміщень закладу громадського харчування за адресою вул. Князя Острозького,14 Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, фермерському господарству «Почапинське», ТОВ «Сіті Кафе»

150 В.Л.Кібляр Про внесення змін в пункт 2 рішення міської ради від 04.04.2017р. №7/14/222 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2230га для будівництва та влаштування Хресної дороги за адресою вул. Чернівецька релігійній організації «Консисторія (Єпархіяльне управління) Тернопільської єпархії УАПЦ»

151 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення площею 0,0042га за адресою вул. Танцорова, 49 гр.Скальському О.Ю.

152 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,2512га за адресою вул. С. Будного, 4а ТОВ «Білий Замок»

153 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 2,0402га за адресою вул. С. Будного, 4а ТОВ «Білий Замок»

154 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею 0,0153га за адресою бульвар Д.Галицького,1 ПМП «Модуль»

155 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1520га за адресою вул. Бродівська,60 гр. Струганцю А.В.

156 В.Л.Кібляр Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.О.Довженка (гр.Недільський В.В. та інші)

157 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0034га за адресою вул.Д.Лук’яновича гр.Мельничуку В.В.

158 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0029га за адресою вул.Микулинецька,111 гр.Шевчук О.В.

159 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0022га за адресою вул.Б.Хмельницького,13 гр.Томіну А.М.

160 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0023га за адресою вул.Багата,9а гр.Ліпатовій Л.К.

161 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0023га для будівництва індивідуального гаража за адресою вул.Багата,9а гр.Брикса О.Л.

162 В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,0019га за адресою бульв.Д.Галицького,1 гр.Абрамику П.Я.

163 В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0027га за адресою вул.Багата,9 гр.Пастущак І.П., Пастущак А.Ю., Пастущаку В.Ю.

164 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0100га за адресою вул.О.Довженка гр.Дубас Г.Д.

165 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0030га за адресою вул.Багата,9 гр.Яременку В.В.

166 В.Л.Кібляр Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.С.Крушельницької,45а (гр.Кородюк Л.І та інші)

167 В.Л.Кібляр Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.С.Крушельницької,45а (гр.Волнянський В.В. та інші)

168 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,3950га з подальшою зміною її цільового призначення для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Живова,11 ОК «Парк – Престиж»

169 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на поділ земельної ділянки загальною площею 0,0990га за адресою вул.Котляревського,67, яка перебуває в оренді ТОВ «Сінваб-Тер»

170 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га за адресою вул.Зарічна,64 гр.Марцінківу Б.В.

171 В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,3310га за адресою вул. Гайова,54в гр. Вівчару І.В.

172 В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,3167га за адресою вул. Поліська,2а гр. Ковальчук І.П.

173 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,3682га за адресою вул. Бродівська,60 гр.Букаті С.Й.

174 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 1,2286га для обслуговування будівель та споруд дитячого будинку адресою проспект С. Бандери,81 Тернопільській обласній раді

175 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0679га за адресою вул.Білецька,48 гр.Більо О.В.

176 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1000га за адресою вул.Піскова,4 гр.Небесній Г.Р.

177 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,9244га для обслуговування комплексу цеху безалкогольних напоїв за адресою вул.Лозовецька,30 гр.Гаврилюку В.Я.

178 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення площею 0,0638га за адресою вул.Микулинецька-бічна,12 гр.Бісовській М.М.

179 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,3га за адресою вул. Глубочанська селянському (фермерському) господарству «Галаган»

180 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0363га за адресою вул.М.Коцюбинського,13 гр.Литвин Г.Я.

181 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею 0,0485га за адресою вул.Морозенка ФО-П Назаревич А.З.

182 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на поділ земельної ділянки площею 0,1890га за адресою вул.Мирна,63 гр.Бойко Н.Я.

183 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0509га за адресою вул.Далека,37 гр.Ширмі В.С.

184 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,0340га за адресою вул.Чумацька,39 гр.Лебідко С.М.

185 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0078га для обслуговування торгово-офісного приміщення за адресою вул.Коцюбинського,5 гр.Крижанівському А.І.

186 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0798га за адресою вул.Микулинецька,120 гр.Прус Ю.О., Пирогович М.І., Пироговичу Д.О.

187 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га за адресою вул.Низинна,3 гр.Мізьолик Н.І.

188 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0476га за адресою вул.Гайова гр.Гарасимів О.І.

189 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0200га за адресою вул.Проектна,141 гр.Прокопчук А.В.

190 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0070га за адресою вул.Урожайна,22А гр.Маківській К.Г.

191 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0219га за адресою вул. Гайова,8 гр.Сосницькій Г.М.

192 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою пров.Цегельний,2 ОСББ «Провулок Цегельний,2»

193 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1513га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою провулок Цегельний,4 ОСББ «Провулок Цегельний,4»

194 В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0233га за адресою вул.Оболоня,33 гр.Яримовичу Б.В.

195 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0269га за адресою вул.Підгірна,43 гр.Пришляк О.П.

196 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення площею 0,0378га за адресою вул.Болюха,10 гр.Вівчар Н.В.

197 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею 0,0737га за адресою вул. Подільська,46 гр. Юзьківу О.П., СМП «К ВОТА», ФО-П Базару І.В.

198 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею 0,1620га за адресою вул. Подільська,46 гр. Юзьківу О.П.

199 В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0800га за адресою вул.Текстильна,34а/45 гр. Федорчук Л.М.

200 В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,0080га за адресою вул. Лесі Українки,4б гр.Кулину Т.М.

201 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1413га за адресою вул. Микулинецька бічна,10 гр.Башуцькій Г.В., гр.Стасюк І.П., гр.Будняшевському В.С.

202 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 0,0321га для обслуговування нежитлового приміщення за адресою вул.С.Крушельницької,17 гр.Чубатому К.С.

203 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0880га за адресою вул.С.Стадникової гр.Возьній Я.Д.

204 В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,0947га за адресою вул.Вояків дивізії «Галичина»,13 товариству з обмеженою відповідальністю «Експеримент»

205 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0905га за адресою вул. Чумацька, 29 релігійній громаді Церкви Адвентистів Сьомого Дня м.Тернопіль

206 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення загальною площею 1,6526га за адресою вул. Чернівецька,44б приватному підприємству «МВМ»

207 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0065га за адресою вул.Овочева гр.Демборинському Р.В.

208 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0100га для обслуговування торгового павільйону «Нізон» за адресою вул.Живова,9д гр. Денис Н.В.

209 В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 6,7264га за адресою вул.Микулинецька, 46 приватному підприємству «Інвест-Родина»

210 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0018га за адресою вул.Броварна гр.Гриценку Й.М.

211 В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0030га за адресою вул.Текстильна гр.Гриник Н.Б.