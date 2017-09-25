“АвтоЄвроСила” проводить автопробіги по Тернопільській області (Фоторепортаж)

Автопробіг по маршруту «Збараж – Ланівці» влаштувало у неділю, 24 вересня, ВГО «АвтоЄвроСила».

Нагадаємо, що проблема «розмитнення» іноземних автомобілів в Україні досі залишається актуальною і невирішеною. Високі податки, мито та акцизний збір стають на заваді мільйонам українців придбати і повноцінно користуватись закордонним авто у нашій країні. Тому активісти продовжують «стукати» в голови не лише столичної, а й регіональної влади, тим самим демонструючи, що ця проблема охоплює і болить жителів всієї України: від великого міста, до маленького містечка.

– Автомобіль вже давно не є предметом розкоші. На жаль, купити його закордоном значно дешевше. Натомість виникають проблеми під час його розмитнення. Адже імпортувати в Україну можна автомобілі не нижче стандарту “Євро-5”. Ми ж вимагаємо розмитнення без будь-яких обмежень. Українці повинні купувати ті автомобілі, які їм по кишені, – заявляють активісти ВГО “АвтоЄвроСила”.