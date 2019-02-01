Чергова гаряча точка у Тернополі: власники гаражного кооперативу «Аляска Авто» б’ють на сполох

30 січня відбулися збори власників гаражного кооперативу «Аляска Авто», що знаходиться у Тернополі на вулиці Текстильній, 28. Основне питання яке турбує людей – це приватизація земельних ділянок під їхніми гаражами, які вони мають у користуванні понад 20 років. Основною перепоною є ТД НТП «Промінь», яке не надає згоду на вилучення землі з їхнього постійного користування, що разу видумують нові вимоги до людей, годують обіцянками, – розповідає депутат міської ради Тарас Серетний.

Людям надоїло слухати обіцянки і вони рішуче вимагають від державного підприємства та влади надати їм можливість скористатися їх конституційним правом! Вірю, що вони почують людей та у найкоротші терміни нададуть цю можливість! Закрадається думка що хтось вже кинув око на земельку в 6 га в привабливому місці, – каже депутат.

Нагадаємо, понад п’ять років триває боротьба членів обслуговуючого гаражного кооперативу «Аляска Авто». Намагаючись відстояти свої законні права, вони буквально пооббивали пороги чиновницьких кабінетів, однак ніяк не можуть добитися справедливості.

Будівництво гаражних боксів їх власники, а це колишні працівники тернопільських підприємств, які в роки економічної кризи фактично були викинуті на вулицю, здійснювали за власні кошти. Це було маже два десятки років тому. Тоді у них не виникало жодних проблем, адже своєчасно розраховувалися з державним науково-технічним підприємством «Промінь», на території якого знаходилися гаражі і яке, відповідно, займалося обслуговуванням автостоянки. Проблеми розпочалися після того, як у жовтні 2012 року підприємство, не попередивши власників гаражів, в односторонньому порядку розірвало діючі угоди та припинило постачання електроенергії для потреб освітлення та охорони території.

Члени гаражного кооперативу небезпідставно стверджують, що тодішнє керівництво ТДНТП «Промінь» зловмисно, з метою наживи, хотіло незаконно передати державну землю в комунальну власність, так, як воно це робило до жовтня 2012 року, використовуючи її не за призначенням. Починаючи з 2001 року ТДНТП «Промінь» вилучило земельні ділянки і віддало в користування різним організаціям та приватним особам 10,2 га землі із загальної площі 24,13096 га, зокрема: ПП «Інтеграл» – 1,1341 га, ФОП Кропива – 2, 232 га та іншим. Всі дані про вилучення занесено до Державного акту на право постійного користування землею (серія та номер: ІІ – ТР № 001553 від 05.12.2000 року).

Виникає також питання сплати ТДНТП «Промінь» земельного податку, при тому, що власники гаражів регулярно платили за стоянку. Враховуючи наведені факти, члени кооперативу вважають дії ТДНТП «Промінь» грубим порушенням Конституції України, Земельного Кодексу та інших законодавчих актів України.

Поділіться:











загрузка...