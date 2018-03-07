АТОвці з Тернопільщини повернули Президенту нагороди

Сталося це 6 березня під час зустрічі активістів та бійців з народним депутатом від БПП Олегом Барною.

Обранець на вимогу людей приїхав на свій округ на Борщівщину, щоб пояснити дії правоохоронців під Верховною Радою. У суботу останні розгромили наметове містечко та жорстоко побили активістів. Усе це нагадоло події 2013 року і викликало гнів людей.

Пояснення Барни не задовольнили активістів. АТОвці та громадські активісти вважають, що таким діям влади нема виправдання. Керівництво держави зневажило захисників, показавши своє справжнє оюличчя.

Наприкінці гарячої дискусії два ветерани АТО Сергій Гарасюк та Володииир Ожоган віддали нардепу нагороди, які вони отримали від президента. Бійці заявили, що їм не потрібні відзнаки від людини, яка дозволяє так зухвало поводитися з ветеранами.

Джерело