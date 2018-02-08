Доки служиш, а зараз, тим більше, воюєш, ти потрібен. Тільки звільнився в запас, ти – сміття, – А. Гриценко в Тернополі

Лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко з робочим візитом побував вчора в Тернополі. Разом із головою обласного осередку «Громадянської позиції» Петром Ландяком відповідав на запитання місцевих журналістів.

Потреба наукового прориву – на часі

У зверненні до журналістів політик акцентував на проблемі обороноздатності України, на несправедливості щодо виплат військовим пенсіонерам та щодо втрати Україною авторитету на міжнародному рівні.

Зокрема, розмову Анатолій Гриценко почав із події планетарного масштабу – з вчорашнього запуску Ілоном Маском найпотужнішої космічної ракети на планеті.

“Це той випадок, коли приватний бізнес доріс до усвідомлення своєї соціальної відповідальності, – зазначив А. Гриценко. – Задумайтеся, над вирішенням яких проблем зараз працює людство?! Тоді як наше внутрішньополітичне вошкання не дає країні можливості розвивати позитивну перспективу.

Україні вкрай важливо підняти технологічний рівень, зупинити відтік найрозумніших українців за кордон, підкреслив лідер “Громадянської позиції”. Ключова роль у цьому плані – в оборонно-промислового комплексу.

– Це не просто науково-дослідні підприємства, інші структури, які забезпечують армію чи Нацгвардію, – сказав політик. – Військова техніка – це потужний драйвер інженерної думки, науки. Так було завжди, що в усіх державах все найкраще в світі техніки спочатку створювали для військового використання (від засобів зв’язку, телевізора, лазера), а потім через механізми конверсії воно знаходило використання в цивільному секторі. Саме держава в наших умовах через бюджетне фінансування, оборонні програми, спроможна фінансувати фундаментальну науку, прикладну науку і виходити на проривні технологічні рішення.

Держзамовлення на фахівців за спеціальністю

“Кораблебудування” – всього 5 осіб

За його словами, в кращі часи в оборонно-промисловому комплексі України було задіяно понад півмільйона людей. Це сотні підприємств і організацій різного рівня. Зараз, на превеликий жаль, це – стан кризи, стагнації та безнадії.

– Нещодавно побував у Миколаєві, який вважається потужним вузлом кораблебудування, – зазначив А. Гриценко. – Знаєте, яке сьогодні державне замовлення на підготовку фахівців за спеціальністю “Кораблебудування”? П’ять осіб (!). Це говорить про те, що ми втрачаємо технологічний баланс. Коли я був Міністром оборони і членом уряду, ми розробили ключові проекти, які охоплювали сотні підприємств, аби їх підняти. Один із них безпосередньо пов’язаний з сусіднім Львовом. Це модернізація винищувача МіГ-29. На основі авіаремонтного заводу було задіяно близько 100 підприємств по всій країні. Другий крупний проект – це корабель класу “Корвет”, який так само охоплював близько 100 підприємств. Третій – оперативна тактична ракета “Сапсан” з оновленням систем залпового вогню “Смерч”, “Ураган”. І там мали роботу сотні підприємств. Тепер слова “інженер-конструктор”, “інженер-технолог” практично зникли зі словника. Відео-, фотоапаратура, комп’ютери, гаджети, все те, де є додана вартість, – на жаль, фактично все це імпортне. Україна не може перекрити цю додану вартість величезними купами зерна чи вугілля, які добуваємо з природніх надр. Ми повинні здійснити прорив в науці, інакше країна немає жодної перспективи. Приклад із ракетою Ілона Маска – серйозний привід задуматися над цим.

За чергове військове звання – плюс… п‘ять гривень

Зупинився Анатолій Гриценко і на поточних проблемах. Зокрема, прокоментував вчорашню масову акцію протесту біля Верховної Ради за участю військових пенсіонерів.

“Ця акція вкрай кричуща, адже йдеться про близько 500 тис. осіб, – підкреслив політик. – А якщо врахувати членів їх родин, то йдеться про мільйони людей, яких втоптали в грязюку. Хіба можна, замахнувшись на пенсійну реформу, розпіаривши її, сказавши, що осучаснено пенсії, разом з тим ні на копійку не підняти пенсії військовим? Це доказ того, як держава ставиться до людей в погонах. Виходить: доки ти служиш, а зараз, тим більше, воюєш, ти потрібен. Тільки звільнився в запас, ти – сміття. Вирішити цю ситуацію повинен Кабінет Міністрів України, ніхто інший.

Відповідальність має прізвище

– Ви знаєте, яка різниця в доплаті при присвоєнні чергового військового звання? – звернувся до журналістів Анатолій Гриценко. – Наприклад, коли підполковник стає полковником? П’ять гривень. Тобто, навіть на чарку горілки, щоб “обмити” нову зірочку, не вистачить… Коли військовим генералам за нові звання дають доплату, то це – 140грн., 145 грн., 150 грн. У той час у прокуратурі люди отримують 2,5 тис. грн., 3000 грн., 3600 тис. – за те саме звання… Тобто, армія, яка воює, отримує у 20 разів менше. Як можна так ставитися до людей в погонах? До речі, люди ці організовані. Поки що вони вийшли на мирний протест. Повірте, якщо вони захочуть, винесуть і Раду, і Кабмін. Чи треба нам це? Вважаю, не треба. Тому слід вирішувати питання, а не просто обіцяти. Йдеться про виконання базових функцій державою. І як би там не було, це не компетенція Президента, це пряма відповідальність Міністра соціальної політики, яким зараз є А. Рева і Прем’єр-міністра – В. Гройсмана. Тобто, відповідальність має прізвище. Ще між ними є Віце-прем’єр – П. Розенко.

А. Гриценко впевнений, що українська влада втрачає авторитет не лише серед своїх громадян, а й в міжнародній площині. Тут він навів приклад, коли нещодавно Президент США делікатно відмовився зустрітися з П. Порошенком, але знайшов час для президента іншої іноземної країни, де справді проводять реформи, демонструють успіх. Мовляв, із такими цікавіше спілкуватися.

Де червона лінія національного інтересу?

– Вважаю, що влада повинна бути відповідальною і тримати слово, – зазначив політик. – Вона повинна чітко окреслити: ось – червона лінія нашого національного інтересу, за яку ми не вийдемо ніколи, ось – межа для переговорів, для пошуку компромісів. І якщо зафіксували, то виконуйте! Коли спілкуюся з представниками західних держав, там немає жодної людини, яка би позитивно ставилася до української влади з чинним Президентом, чи яка б підтримала його в планах іти на другий термін. Абсолютно немає. Сам Петро Порошенко нецікавий для країни, це погано – країна від цього втрачає. Тому очевидно, що вже нова влада після виборів 2019р. буде відновлювати нормальні, довірливі відносини з іншими державами, переконувати і своїх громадян, і партнерів у правильності дій, буде демонструвати це реальними кроками, – підкреслив лідер “Громадянської позиції”.