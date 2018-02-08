У Скалаті активізувалися “металісти”

У Скалаті влітку, восени в міському парку орудували вандали, які руйнували дерев’яні альтанки, лавочки, розібрали (крали) бруківку, ламали ліхтарі, розподільні електрощитові. В результаті не працює освітлення в парку,біля ставу (близько 30 освітлювачів, добрий десяток з яких зламано, пошкоджено обладнання фонтану). Про це в мережі Фейсбук повідомляє Віктор Феськів.

А “металісти” – це ті люди (людці), що беруть метал, який “легко” лежить і здають в пункти прийому металобрухту.

Після св.Андрія десятки металевих фірточок, парканів, огорож щезли безслідно (раніше фірточки, брами, вдавалося відшукати,а цьогоріч все зникло безслідно).

На кадрах обірвані (деякі не змогли повністю відірвати, бо добре добре прикручені) водовідвідні ринви на колишньому кінотеатрі,які чекали 100 років,щоб їх вкрали у ХХІ ст.

Невже немає ніякого ліку проти купки вандалів та злодіїв?!.