Фоторепортаж з Останнього дзвоника в Тернополі

“Погляд” побував на урочистостях з нагоди завершення навчального року в особливому навчальному закладі — у Тернопільській спеціалізованій початковій школі повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов, що на вулиці Лесі Українки, 12 а.

Тут навчається трохи більше трьохсот учнів в 11 класах: два класи першачків, а других, третіх і четвертих — по три класи. Наповнюваність велика — від 30 до 35 учнів. Під час вивчення іноземної мови, класи ділять на три групи, коли українська мова — на дві.

У цю школу потрапляють не всі бажаючі, а лише ті школярі, які складають відповідні тести на визначення рівня обізнаності дітей станом на 6-річний вік.

Це перша школа в Тернополі, де з учнями початкових класів вчителі працюють за науково-педагогічним проектом “Інтелект України” Ірини Гавриш, введений тут 2015 року.