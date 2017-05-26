Тернопільська пенсіонерка за спасіння внука віддала шахраям 25000 гривень

«Ваш син в поліції» провірена шахрайська схема аферистів. Як наслідок, 81-річна жителька Почаєва втратила 25 000 гривень.

25 травня, в помешканні жінки пролунав телефонний дзвінок. Незнайомець представився працівником поліції та повідомив пенсіонерці, що її онук вчинив злочин. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

Псевдополіцейський запевнив, що вихід є, але потрібно заплатити. Жінка погодилась рятувати родича від криміналу. В одному із місцевих банків, потерпіла перерахувала всі заощадження за спасіння онука. Як наслідок, шахраї збагатилися на двадцять п’ять тисяч гривень.

Про те, що стала жертвою шахраїв старенька зрозуміла після того, як зв’язалась із родичами. Вони повідомили, що жодних неприємностей із законом онук не мав. За допомогою жінка звернулася в поліцію.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.