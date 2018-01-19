Команду «моржів» у Тернополі поповнив 5-річний хлопчик (Фото, відео)

Сьогодні у Тернополі серед відчайдушних пірнальників у крижану воду був зовсім юний хлопчик — 5-річний Тимур. Можливо, наступного року і йому дадуть титул “Наймолодшого “моржа” Тернополя”.

Загартовувати тіло тато почав привчати хлопчика ще з літа минулого року. Щоранку перед походом у дитячий садок Тимур приймає холодний душ. Кожної суботи з татом ходить у чоловічу баню, де занурюється у холодну купіль.

Батько Тимура Роман Кіндратюк “моржує” ще з юності, крім цього він – чемпіон України з греко-римської боротьби. Тимур змалку займається спортом і відвідує з татом турніри. Він щодня бачить переконливий приклад, як зміцнювати і тренувати тіло, щоб вирости справжнім, витривалим мужчиною.

Не боїться холодної води і мама відважного хлопчика Ірина. Сьогодні всією сім`єю вони занурилися в крижану воду в парку “Топільче”.

– Здоровий спосіб життя – це суть загартовування, – впевнена сім`я Кіндратюків.