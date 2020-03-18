Критерии выбора телевизора

Ищете современный функциональный телевизор по доступной цене, но не знаете какой вариант выбрать? Рекомендуем обратить внимание на модель LG 32LK615BPLB. Такой телевизор сможет порадовать вас четкой картинкой и отличным качеством изображения. Кроме того, он имеет удобное меню и презентабельный внешний вид. А вы знаете, какими критериями кроме вышеперечисленных должна обладать современная модель телевизора? Об этом поговорим сегодня в статье.

Современные телевизоры – это многофункциональные устройства

Еще совсем недавно телевизоры были средством для просмотра телеканалов. Со временем все изменилось, и сегодня телевизор может выполнять много полезных функций: доступ к различным контентов, подключение интернет-телевидение, а также другие полезные функции. Именно поэтому выбирая телевизор отдавайте предпочтение тому варианту, который имеет большое количество дополнительных портов для подключения. Их должно быть минимум четыре.

Определяем размер будущего телевизора

Как определиться с размером будущего телевизора? Для этого нужно измерить расстояние от места, где он будет стоять до того где планируете отдыхать. От этой цифры нужно вычесть 1/3. В результате вы получите величину оптимальной диагонали будущего телевизора.

Не забудьте рассчитать дополнительное место для колонок в комнате, где будет установлен новый телевизор.

Выбираем панель экрана

Современные производители предлагают множество вариантов телевизоров с превосходным качеством изображения. И на первый взгляд может показаться что все они одинаковые, а отличаются только стоимостью. Однако это не так. Главное отличие – тип технологии экрана. Все они разные. От конкретного типа зависит четкость изображения и другие важные характеристики. Наиболее распространенным типом экрана сегодня считается жидкокристаллический. Преимуществом такой технологии является надежность за относительно невысокую стоимость.

Обязательно обратите внимание на частоту обновления экрана

Важным критерием выбора телевизора является частота обновления экрана. Этот показатель отвечает за изменение картинки на дисплее. Чем выше показатель частоты обновления экрана – тем четче и лучше меняется картинка на дисплее. Оптимальной является частота обновления 120 Гц. Такая частота обновления позволяет получить четкую и качественную картинку.

Угол обзора экрана также имеет важное значение

На полках современных магазинов можно увидеть телевизоры с интересной изогнутой формой экрана. Выглядит это довольно оригинально. Но действительно ли такой экран обеспечивает тот долгожданный эффект присутствия в картинке? Для того, чтобы это почувствовать, перед таким телевизором нужно сидеть только по центру. В противном случае картинка просто деформируется. Угол обзора также имеет важное значение. Для того, чтобы смотреть телевизор из любой точки, выбирайте вариант с максимальным углом обзора.