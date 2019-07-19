Працюючи для Держави, маю намір продовжити демократичний поступ України – Степан Барна

Кандидат у народні депутати України Степан Барна звернувся до тернополян з передвиборчим словом. Він ще раз підкреслив, що від результату парламентських виборів залежить геополітичний вектор України. Нагадав про те, що обираючи депутата до парламенту від округу, слід зважити на його реальні можливості відстоювати інтереси міста на центральному рівні. Степан Барна попросив тернополян про підтримку, зауваживши, що вірить в мудрість та розсудливість наших містян.

Своє звернення кандидат розмістив на сторінці у Фейсбук.

«Залишаються лічені дні як ви, шановні тернополяни, оберете новий парламент та своїх представників у ньому. Я прошу вас бути уважними та розсудливими. Дуже важливо, щоб у своєму виборі ви керувалися не емоціями, а поміркованою мудрістю.

21 липня – рубіж! Або вільна Україна, добробут, безпека – або втрата територій, країна-банкрут, окупація. Обираєте – ви! Я прошу вас захистити Україну своїм вибором, і не віддати її на відкуп проросійським реваншистам. Не дайте їм знівелювати українські цінності та зруйнувати фундамент нашої державності!

Усі ви мене добре знаєте. Ви приходили до мене з турботами і нам разом вдавалося знайти рішення. Я завжди був відкритий, публічно звітував про роботу, я не спорудив «муру» між собою та людьми – кожен із жителів області міг легко зі мною зустрітися для вирішення своїх проблем. Власним прикладом я намагався довести, що бути близьким до людей – можливо. Нам вдалося реалізувати багато проектів для оборони, освіти, медицини, інфраструктури. Давайте разом завершимо розпочаті й реалізуємо нові.

У Парламент не «йду», а маю намір працювати у ньому за вашим дорученням. Впродовж агітаційної кампанії ми зустрічалися з багатьма із вас і ви мали можливість переконатися, що моя передвиборча програма – це не набір гасел, реалізація котрих лежить за межами депутатських повноважень. Я маю досвід, чітко розумію – що може, а чого не може депутат Верховної Ради. Знаю, як забезпечити місту підтримку на центральному рівні для того, щоб завершити розпочаті та втілити нові інфраструктурні та соціальні проекти.

Працюючи для Держави, маю намір продовжити демократичний поступ України, шляхом вступу до Європейського Союзу та НАТО. Твердо відстоюю принцип, що українська нація повинна мати свою: мову, церкву, армію. Переконаний, що треба захистити Державу від реваншу проросійських сил та повернути окуповані території – Крим та Донбас.

Я не обіцяю, я пропоную вам діяти разом в інтересах міста Тернополя та України. Своїми рішеннями та діями прагну забезпечити добробут та безпеку в Державі, а тернополянам – умови життя, які дадуть змогу пишатися рідним містом.

Ви кажете що зробити. Я маю досвід і знаю як. 21 липня – підтримайте мене і зробіть вибір на користь нашої спільної справи».

Нагадаємо, за даними дослідження проведеного на замовлення групи «Аналітики та прогнозування» на виборах до парламенту від Тернополя Степан Барна має позицію лідера перегонів.

На виборчих дільницях тернополяни отримують два бюлетені: у світло-жовтому бюлетені Барна Степан Степанович – перший у списку.