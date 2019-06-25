У Тернопільській області офіційно вже 25 кандидатів у нардепи

Вибори в Верховну Раду призначені на 21 липня цього року. Реєстрація кандидатів у народні депутати триває.

Станом на 14:00 25 червня Центрвиборчком зареєстрував вже 1612 кандидатів в народні депутати.

Відповідно до даних сайту ЦВК, серед 25 зареєстрованих кандидатів у Тернопільській області 12 висунуті партіями, 13 – самовисуванці.

Кандидати в народні депутати у Тернопільській області (список оновлюється):

Одномандатний виборчий округ №163 (частина міста Тернополя (виборчі дільниці № 611096 – 611177, 611179 – 611181) представляють 7 висуванців: Мамчак Юлія Миколаївна, Пастух Тарас Тимофійович, Побер

Ігор Миколайович, Римар Лариса Іванівна, Тарасов Іван Олегович, Черкашин Максим Володимирович, Юзьвак Ігор Ярославович.

Одномандатний виборчий округ №164 (місто Кременець, Збаразький, Лановецький, Підволочиський, Шумський райони, частина Кременецького району (виборчі дільниці № 610544 – 610552, 610554 – 610573, 610585 – 610587, 610591, 610592, 610596 – 610604, 610607, 610609, 610610, 610613 – 610616, 611186): Головко Михайло Йосифович, Дацків Ігор Васильович, Іванусь Богдан Іванович, Кравець Володимир Васильович, Купина Василь Володимирович, Панчук Іван Миколайович, Салко Віта Степанівна.

Одномандатний виборчий округ №165 (місто Бережани, частина міста Тернополя (виборчі дільниці № 611092 – 611095), Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський райони, частина Кременецького району (виборчі дільниці № 610542, 610543, 610553, 610588 – 610590, 610593 – 610595, 610605, 610606, 610608, 610611, 610612): Горба Віталій Вячеславович, Мартюк Василь Іванович, Саранчук Богдан Володимирович, Чайківський Іван Адамович.

Одномандатний виборчий округ №166 (Центр – м. Теребовля, межі: Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський райони): Брацюнь Степан Іванович, Василіцький Роман Романович, Вітвіцький Олег Іванович, Люшняк Микола Володимирович, Холоднюк Зеновій Васильович.

Одномандатний виборчий округ №167 (місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони): Квач Алла Василівна, Навольський Тарас Іванович.