Чого вчив тернопільських школярів Чун Пунг Чжо з Кореї

29 та 30 травня Школу Розумових Ігор відвідав містер Чун Пунг Чжо. Візит до Тернополя корейського професійного 9 Дана став приємною несподіванкою для юних гравців з гри «Го». Містер Чун Пунг Чжо опікується розвитком гри «Го» в світі та в Україні. Професійний гравець відмітив, що задоволений розвитком цієї гри в Україні, адже значно збільшилась кількість молодих гравців, які захоплюються Го та вже показали результати під час першого в Україні Юнацького Чемпіонату Європи.

Супроводжували іноземця президент Української федерації Го Дмитро Олександрович Яценко та голова обласної федерації Го Придаткевич Ігор Антонович.

На зустрічі були присутні учні ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука» (тренер Голда О.В.) та гравці з м. Івано-Франківськ (тренер Почигайло І.В.). Містер Чун Пунг Чжо провів сеанс одночасної гри, майстер-клас та турнір з гри «Го». Діти залишились задоволенні грою, професіоналізмом тренера та спілкуванням з однолітками.