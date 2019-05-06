Тернопільська «Ритуальна служба» замовила будівництво кладовища за 53 млн грн в екс-фірми дружини свого начальника

Спеціалізоване комунальне підприємство «Ритуальна служба» Тернопільської міськради 22 квітня підписало договір з ПП «Бусол» на другу чергу будівництва міського кладовища в Тернополі за 53,2 млн грн. Про це стало відомо з сайту електронних закупівель Prozorro.

Згідно з угодою, роботи триватимуть на кладовищі площею 40 га на вул. Бригадній, 46. Тут добудують нові сектори, зроблять водопостачання, а також заїзди та проходи між похованнями. Крім того, підрядник здлійснить благоустрій території.

Роботи планують завершити до кінця 2023 року. Фірма отримає 938 тис. грн прибутку, а на зарплати працівникам піде 4,5 млн грн.

Будівництво цього кладовища триває ще з квітня 2016 року. Тоді СКП «Ритуальна служба» підписалодоговір підряду з ТОВ «Газ-Пласт-Буд» на 46,1 млн грн. Компанія побудувала будинок для персоналу, дві будівлі для охорони, бокси для транспорту та шість секторів. Також зробила водопостачання, котельню, трансформатор, освітлення та обгородила територію. У 2018 році «Ритуальна служба» розірвала угоду з компанією за згодою сторін.

Новий підрядник ПП «Бусол» на торгах змагалось з ТОВ «Авакс Проф». Під час аукціону учасники знизили свої пропозиції на 298 тис. грн та 6 млн грн.

Компанія «Бусол» зареєстрована 1997 року в Тернополі. З 2019 року її власницею та керівником є 26-річна Олена Кравчун. До цього часу фірма належала голові місцевої ГО «Інститут права» Іванові Парубію. Протягом 2008-2011 років компанію «Бусол» очолювала дружина начальника СКП «Ритуальної служби» Сергія Тлумацького Оксана Тлумацька.

Від 2011 року основною діяльністю компанії була організація поховань та надання суміжних послуг. У січні 2019 року фірма змінила свою діяльність на будівництво житлових і нежитлових будівель.

Протягом 2018-2019 років фірма «Бусол» взяла участь лише в поточній закупівлі, отримавши єдине державне замовлення.

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