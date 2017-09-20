Що ж привезли канадійці тернопільським рятувальникам?

Спеціальні одяг, головні убори, взуття, інструменти та обладнання для порятунку життя в екстремальних умовах передали рятувальникам Тернопільської області колеги з Канади.

Гуманітарну допомогу роздадуть в підрозділи області. Зокрема сьогодні частину доставлять у Бережанський район.

Вантаж, який приїхав у ці дні в п’ять областей України, у Канаді збирали впродовж 5 років. Більшість речей вживані.

Начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей подякував закордонним колегам за допомогу і подарував на згадку про цей день символічні статуетки з покровителем пожежників — св. Флоріаном.

За словами Віктора Маслея, служба українських рятувальників відрізняється від канадського варіанту: у нас працюють по 24 години через три доби, у Канаді працюють 12 днів у денну пору, далі доба на відпочинок, опісля 10 діб по 10 нічних годин. Загалом у канадійських рятувальників робочий тиждень триває 42 години, в українців – 40 год.

Віктор Маслей також повідомив своєму колективу про можливість стажування в Канаді, але для цього треба вивчити англійську мову. Незабаром планують сформувати групу, яка вирушить переймати досвід пожежників в Канаді.

Налагодити зв’язки та доставити гуманітарку в Україну допомогли міжнародні та місцеві організації. Вісім років тому завдяки Rotary club Ternopil між тернопільським управлінням ДСНС та канадськими пожежниками з міста Едмонд зав’язалася співпраця. Відтак рятувальникам Тернопільщини сьогодні доставили гуманітарну допомогу.