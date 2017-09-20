Тернополянка зібрала вдома понад 200 чудотворних ікон!

Понад 200 копій чудотворних ікон з України і світу (з більш ніж 50-ти держав) має у своїй колекції тернополянка, медик за освітою Марія Тройчак. Вона переконана, що християнські цінності завжди мають супроводжувати лікаря в його професійній діяльності. Тому пані Марія мандрує святими місцями, проїхала і пройшла сотні кілометрів – від Зарваниці на Тернопільщині до Гарабандалу в Іспанії…

Складна і терниста дорога життя випала на долю Марії Тройчак, яка народилася в селі Магдаліївка Підволочиського району, куди були депортовані після війни її батьки. Професійну стежину торувала сама, але вперто і постійно. Лише у зрілі літа закінчила факультет фітотерапії та гомеопатії Київського інституту народної та нетрадиційної медицини. У 1994 році очолила приватне підприємство, де одночасно виконує обов’язки головного консультанта фітотерапевта-гомеопата та директора. Останніх 17 років Марія Тройчак є членом Асоціації лікарів-католиків України. Має чимало почесних звань, нагород, серед яких – «Лідер України» (2008 р.), «Жінка року» (2013 р)., почесний професор Міжнародного університету Відня (2009 р.),

Перший раз пішки у Зарваницю жінка пішла, після смерті її чоловіка. Молитовні мандрівки допомагали справитися з тугою та знайти порозуміння в родині.

– У мене дуже рано, в 49 років, помер чоловік, потім – батьки, які свого часу були виселені з Польщі. Це був дуже важкий період для мене. Я продала свою квартиру в Тернополі, будинок у селі, щоб підтримати дітей, але продавці затягнули час, долар виріс і я змогла купити лише однокімнатне помешкання. Роздавши все майно бідним, як кажуть, взяла свій хрест і пішла пішки на прощу в Зарваницю. З Тернополя зі мною вирушили бродячі собаки, яких я завжди підгодовую. Вони йшли зі мною, як оберіг. До них приєднувались і домашні, яких на ніч господарі спускали із прив’язі. Пройшовши Хресну дорогу, довівши мене до церкви, вони всі зникли. Коли вранці на сповіді я розповіла священику свою історію, то він поблагословив мене і сказав не переживати, бо це є випробування Бога. Як у Біблії сказано: «хочеш йти за мною, роздай все, візьми свій хрест і йди». І в мене власне так і сталося, а Господь винагородив мене набагато більше, – пригадує Марія Тройчак.

Однак не лише святими місцями в Україні (окрім Зарваниці, це були Страдч, Гошів, Грушів, Унів, Крехів, Підкамінь) обмежились подорожі пані Марії. Будучи членом європейської ліги лікарів-католиків, вона відвідала багато країн Європи.

– Побувавши у 52-ох країнах світу, завжди відвідую всесвітньо відомі духовні центри, де знаходяться чудотворні ікони. Разом із представниками інших національностей молюся за Україну, щоб у нас якнайшвидше запанував мир. Для мене дуже важливо поклонитися чудотворним іконам, адже ці святині мають особливу силу, зцілюють від багатьох недуг та допомагають у різних життєвих проблемах. Особливо пам’ятними для мене є відвідини у 2002 році Спасо-Вознесенського монастиря, що в Єрусалимі на Елеонській горі, де збереглося місце відтинання голови Іоану Предтечі, який хрестив Ісуса Христа у річці Йордан. А в 2005 році я пройшла стопами Ісуса Христа весь Єрусалим і прийняла таїнство омивання і хрещення в річці Йордан. У кожному з таких місць купувала копії чудотворних ікон (у колекції жінки є зараз понад 200 екземплярів), щоб об’єднати світову спільноту «Бог, Україна і цілий світ», – розповіла Марія Іванівна.

З нагоди відродження Тернопільського обласного відділення Українського фонду культури у краєзнавчому музеї започатковано виставку копій чудотворних ікон Марії Тройчак. На ній представлені різні зразки – греко-католицькі, римо-католицькі і православні. В експозиції – чудотворні святині з Італії, Іспанії, Ізраїлю, Португалії, Німеччини, Франції, Чехії, Словенії, Сербії, Хорватії, Польщі, Австрії, Угорщини і багатьох інших та, звичайно, з України.

– Якою б дорогою не була ікона, вона несе внутрішнє осмислення. Я хочу, щоб люди, які будуть звертатися до чудотворних ікон із щирими молитвами через Пресвяту Богородицю, яка є нашою покровителькою, отримали ласки святих і зцілення від різних хвороб, – щиро бажає Марія Іванівна.

Відвідувачі виставки можуть побачити нерукотворний образ Ісуса Христа із заплющеними очима, який знаходиться на Тернопіллі у печері в селі Монастирок Борщівського району. В радянські часи його забілювали і замальовували, однак святиню знищити не вдалося. На виставці представлено ікони Матері Божої з Єрусалима, Лурда, Фатіми, Маріенфріду, Меджугор’я. Також є ікона із сюжетом зцілення Лазаря, ікона святого отця Піо з П’єтрельчіни (Італія), канонізованого 16 червня 2002 року Папою Іваном-Павлом II, та образ Святого Миколая з італійського міста Барі, який постійно мироточить.

– На виставці представлено тільки частину цього духовного скарбу – 33 з-понад 200 ікон, які є в моїй колекції. Щодо інших копій триває описово-наукова робота, після закінчення якої всі вони будуть виставлені для загального огляду 6 жовтня на свято Зачаття Іоана Предтечі, – розповідає Марія Тройчак.

А ще вона по секрету розповіла, що мріє в Тернополі створити музей чудотворних ікон світу. Зважаючи на її непохитну віру, можна не сумніватися, що її задум втілиться у життя.

Іван Білий