Школа мистецтв із Тернополя до Струсова не переїжджає, обіцяють чиновники

Долю школи мистецтв обговорили на прес-конференції в Тернопільській облдержадміністрації. Чиновники запевнили журналістів, а також батьків і вчителів, що заклад хочуть не тільки зберегти, а й зробити кращим.

За новим законом «Про освіту» школа мистецтв повинна набути статусу спеціалізованого інтернатного закладу або позашкільного, пояснює заступник голови ОДА Юрій Юрик. За його словами, реорганізація – процес неминучий, оскільки закон набрав чинності.

Інший важливий момент, який викликав найбільшу дискусію, – питання приміщення. Воно стоїть роками і не зрушується з місця. Є проблема комунального майна обласної ради, можливості якої обмежені. У нас довго велася дискусія з Тернопільською міською радою на предмет передачі того чи іншого закладу для школи мистецтв, але так і не тримали остаточної відповіді, що вони готові нам запропонувати, – каже Юрій Юрик.

Заступник голови обласної ради Любомир Крупа переведення закладу до Струсова називає міфом. Він стверджує, що таке питання обговорювалось, але не знайшло розуміння ні в депутатів, ні в батьків, ні в педагогів. Крупа нагадав історію обласної школи мистецтв і розповів свої враження від побаченого в навчальному закладі:

Мене вразило те, що діти користуються загальним туалетом з вулицею, що діти навчаються в класах, де немає вікон, мене збунтувало те, що в одному класі перебуває три класи під час одного уроку. Ми зі свого боку все хочемо зробити для того, щоб вона продовжила свою роботу. Отже, школа залишається в Тернополі, якщо не буде місць, будемо добудовувати. Струсів – філіал школи мистецтв для того, щоб її зробити інтернатного типу, – зазначив пан Крупа.

Змінять і підпорядкування закладу – з управління культури на управління освіти, оскільки останнє отримує освітні субвенції. Начальник управління освіти та науки Тернопільської ОДА Ольга Хома процитувала закон «Про освіту»: «Особи, які здобувають мистецьку світу у спеціалізованих закладах однозначно з повною середньою освітою безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках або інтернатах, харчуванням, навчальним обладнанням та стипендіями згідно із законодавством».

Головна освітянка області додала, що забезпечити гуртожитком у Тернополі сьогодні неможливо, тому й обговорювалось питання Струсівського інтернату. Вона наголосила, що мистецька складова не буде гуртками, а повноцінними предметами, як і раніше. Інтернатні заклади будуть не закривати, а реорганізовувати. Зберегти школу мистецтв можна лише за умови перетворення її на інтернат, якщо цього не зробити зараз, через рік вона стане позашкільним закладом, підпорядкованим культурі.

В обласній школі мистецтв мали б навчатися талановиті діти зі всієї області, зараз там 90% тернопільських дітей. Школа мала би бути цілісним комплексом, тому виникає питання: як організувати цей процес, коли одна частина в Тернополі, а інша у Струсові, однак це питання, яке б треба було ставити на обговорення уже на третій етап. Перший етап – це підпорядкування, другий – матеріальна база, – каже начальник обласного управління культури Григорій Шергей.

Любомир Крупа також зазначив, що фінансування на мистецьку складову передбачене обласною програмою до 2020 року у розмірі 55 мільйонів. На загальноосвітню складову є дефіцит коштів у розмірі 600 тисяч на зарплату вчителям.

Нагадаємо, батьки і вчителі навчального закладу побоюються закриття закладу і виселення його за межі центру Тернополя. Детальніше про це читайте тут https://poglyad.te.ua/podii/strongnas-bez-nas-odruzhyly-oblasna-shkola-mystetstv-potrebuye-zahystu-vid-vladystrong.html Розмова між владою, батьківським та вчительським колективами продовжиться у суботу, 24 лютого, об 11.00 у приміщенні обласної школи мистецтв ім.І.Ґерети на вул.Медовій,5.

Адріана Білецька