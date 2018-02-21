Цьогоріч на Тернопільщині лісівники планують створити 150 гектарів нових лісів!

У поточному році лісогосподарські підприємства Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства планують створити лісових захисних насаджень на площі 150 гектарів.

Так, 2017 року лісівники створили 60,5 гектарів нових лісів та виконали обсяги створення лісових захисних насаджень, передбачених Програмою розвитку лісового господарства Тернопільщини на 2017-2021 роки за звітний рік.

Нагадаємо, що минулоріч підприємствами управління проведено значну роботу з підбору самосійних і деградованих земель під заліснення. Всього таких земель підібрано 3477,2 га. Отримано дозволів на виготовлення документації із землеустрою на загальну площу 1249 га, в тому числі самосійних лісів – 487,7 га та 761,3 га деградованих земель. Підприємствами укладено угод на виготовлення документації із землеустрою на нові ліси загальною площею 473,6 га, – повідомляє прес-служба Тернопільського ОУЛМГ.