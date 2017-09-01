Тернопільська ДЮСШ №1 не готова прийняти дітей на новий навчальний рік

Тернопільська дитячо-юнацька спортивна школа №1 не готова прийняти дітей на новий навчальний рік. Адже на сьогодні там досі тримають ремонтні роботи. Про це розповідає депутат міської ради Святослав Півторак.

За його словами, ремонт триватиме ще дуже довго, адже його виконують всього двоє людей.

Колектив і керівництво – молодці. Фанати своєї справи! А тепер про наболіле. Сьогодні – 1 вересня ремонтні роботи тривають. І судячи з побаченого – триватимуть ще дуже довго, бо виконують її аж…2 чоловіки. Гарячої води немає. Батьки стурбовані ситуацією, адже немає куди водити своїх дітей. Звертаюся до міського голови негайно втрутись в ситуацію і допомогти у вирішенні даної проблеми. Діти повинні плавати! – каже депутат.

До слова, у жовтні школа святкуватиме своє 70-ти річчя.