«Авто Євро Сила»: історія створення та основні завдання

Актуальною і невирішеною залишається проблема «розмитнення» іноземних автомобілів в Україні. Високі податки, мито та акцизний збір стають на заваді мільйонам українців придбати і повноцінно користуватись закордонним авто у нашій країні. Сьогодні поспілкувались із керівниками ВГО « Авто Євро Сила» у Тернополі, Лехманом Віктором та Красновським Ігорем, про шляхи вирішення проблеми доступного «розмитнення» автомобілів.

– Добрий день! Розкажіть, будь ласка, про громадське об’єднання «Авто Євро Сила»: історію його створення та основні завдання.

Добрий день! Всеукраїнське громадське об’єднання «Авто Євро Сила» виникло у вересні 2016 року в Києві. Актив «Авто Євро Сили» склали небайдужі громадяни, які розуміють що проблема доступного «розмитнення» вимагає негайного вирішення, адже в жодній країні Євросоюзу таких високих, як в Україні, митних зборів не існує. Метою об’єднання є прийняття закону, який би раціонально врегулював та знизив митні збори із ввезених в Україну автомобілів. У Тернополі окремий осередок ВГО виник на початку березня 2017 року. Завданнями ВГО є налагодження конструктивного діалогу із владою, захист прав власників авто, сприяння розвитку автосервісу відповідно до європейських зразків.

– Які напрямки діяльності ВГО «Авто Євро Сила»?

Основними напрямками нашої діяльності є організація мирних акцій, мітингів на підтримку вимог об’єднання, проведення тренінгів, навчальних семінарів, юридичних консультацій громадян.

– Які заходи вже вдалось реалізувати ВГО «Авто Євро Сила»?

Нашому об’єднанню вдалось успішно провести 24-25 травня мирну акцію, під стінами Верховної Ради України, про відхилення закону депутата Максима Бурбака про сплату власникам автомобілей із єврономерами 2 євро щодня. Завдяки тому, що люди активно підтримали нашу акцію, закон відхилили. Також ми організували схожі акції на митних постах сполучення Краківець,Шегині,Рава-Руська, внаслідок яких Державна фіскальна служба у Львівській області погодилась організувати круглий стіл із представниками ВГО «Авто Євро Сили», але, на жаль, далі обіцянок вирішити справу не дійшло.

-Чому вигідніше купувати авто за кордоном?

Перш за все це доступна ціна, безпечність купівлі, широкий вибір моделей автомобілей від світових виробників і зокрема його якість, яка забезпечується відповідністю світовим вимогам і стандартам.

– А що робити із вимогою відповідності європейським стандартам власникам авто?

Насамперед, хочемо зазначити, що у Європі не вимагають євростандартів від власників транспортних засобів. Такі вимоги ставлять лише перед самим виробником, аби убезпечити авторинок від неякісного товару. В Україні все ж навпаки: активно продаються автомобілі вітчизняного та китайського виробництва євростандарт якого відповідає нулю.

– До прикладу: якщо я куплю автомобіль за 5-7 тисяч доларів за кордоном, привезу його Україну сплативши всі митні збори, а вступить в дію законопроект про зниження мита, то авто здешевіє і я не зможу його вигідно продати?

Насправді зниження ввізного мита це велика перевага, яка відкривається перед нами. Адже навіть за ситуації яку ви змоделювали, продавши власне авто, ви отримаєте можливість придбати нову автівку світових брендів значно дешевше ніж до того. Крім цього, для більшості нас, авто вже не є предметом вкладання грошей, а необхідним засобом пересування. Тому, навіть витратившись на митні збори із запровадженням ініційованого нами проекту ви заощадите, придбавши якісне авто за значно нижчою ціною.

– Як реагує населення на вимоги ВГО «Авто Євро Сила» до влади?

Загалом позитивно, так 24 серпня у Тернополі ми організували автопробіг, метою якого було згуртувати людей, що поділяють позицію ВГО «Авто Євро Сила». Успішним було те, що до заходу долучилось близько 100 власників авто в тому числі і автомобілісти з українськими номерами, які теж підтримують наші акції. Особливо хочемо подякувати начальнику Управління Патрульної Поліції в м.Тернопіль Білецькому Михайлу Миколайовичу, зам.командира батальйону Спридонюку Івану Леонідовичу, л-ту поліції Щотці Світлані Степанівній та всім чотирьом екіпажам, які створювали нам безпечне пересування містом.

– Які подальші кроки реалізації проектів в ВГО «Авто Євро Сила»?

Зараз об’єднання працює над організацією мирного мітингу під стінами ВРУ під гаслом «Впровадження європейських умов розмитнення», що відбудеться 6 вересня до якого може долучитись кожний бажаючий; адже ні для кого не секрет, що ціна розмитнення авто в Європі в середньому становить 300 доларів, в той час як вУкраїні в десятки разів більша. Проводячи цю акцію, ми ще раз хочемо відстояти право українця на вибір де і за яку ціну купувати автомобіль.

– Куди громадянам звертатись якщо виникають певні юридичні питання чи складні ситуації щодо ввозу транспорту купленого за кордоном?

В Тернополі ви можете зв’язатись з нами за телефоном 0991452102, а також долучитись до вайбер-чату. Працює спільнота тернопільського осередку ВГО у фейсбуці https://www.facebook.com/aes.ternopil/?fref=ts де на всі актуальні питання ви отримаєте кваліфіковану відповідь. Також ви можете взяти участь у заходах що організовує «Авто Євро Сила», долучитись до її акцій та ініціатив.