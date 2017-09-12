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Тернополянка Олександра Ковальчук просить врятувати її шестирічного сина

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Олександра Ковальчук просить врятувати її шестирічного синочка, який потребує термінового лікування. Це лікування включає в себе дороговартісне медикаментозне лікування та трьохетапне хірургічне втручання зі встановленням інплантанту.

Діагноз Артурчика: ПОВНА АТРЕЗІЯ ПРАВОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДУ. КОНДУКТИВНА ПРАВОБІЧНА ГЛУХОТА IV СТ.

  • Наша сім’я немає змоги самостійно оплатити лікування, тому ми звертаємось до Вас за матеріальною підтримкою, щоб наш синочок зміг повноцінно чути і був здоровим. БУДЕМО ЩИРО ВДЯЧНІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ДОПОМОГУ!!! – просить про допомогу мама Артура.

Кошти можна перерахувати на картковий рахунок № 5168757330407984 у ПриватБанку, який відкритий на ім’я Ковальчука Євгена Олексійовича (батько дитини 0987768453).

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