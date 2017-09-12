Тернополянка Олександра Ковальчук просить врятувати її шестирічного сина

Олександра Ковальчук просить врятувати її шестирічного синочка, який потребує термінового лікування. Це лікування включає в себе дороговартісне медикаментозне лікування та трьохетапне хірургічне втручання зі встановленням інплантанту.

Діагноз Артурчика: ПОВНА АТРЕЗІЯ ПРАВОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДУ. КОНДУКТИВНА ПРАВОБІЧНА ГЛУХОТА IV СТ.

Наша сім’я немає змоги самостійно оплатити лікування, тому ми звертаємось до Вас за матеріальною підтримкою, щоб наш синочок зміг повноцінно чути і був здоровим. БУДЕМО ЩИРО ВДЯЧНІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ДОПОМОГУ!!! – просить про допомогу мама Артура.

Кошти можна перерахувати на картковий рахунок № 5168757330407984 у ПриватБанку, який відкритий на ім’я Ковальчука Євгена Олексійовича (батько дитини 0987768453).