Тернополянка Олександра Ковальчук просить врятувати її шестирічного сина
Олександра Ковальчук просить врятувати її шестирічного синочка, який потребує термінового лікування. Це лікування включає в себе дороговартісне медикаментозне лікування та трьохетапне хірургічне втручання зі встановленням інплантанту.
Діагноз Артурчика: ПОВНА АТРЕЗІЯ ПРАВОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДУ. КОНДУКТИВНА ПРАВОБІЧНА ГЛУХОТА IV СТ.
- Наша сім’я немає змоги самостійно оплатити лікування, тому ми звертаємось до Вас за матеріальною підтримкою, щоб наш синочок зміг повноцінно чути і був здоровим. БУДЕМО ЩИРО ВДЯЧНІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ДОПОМОГУ!!! – просить про допомогу мама Артура.
Кошти можна перерахувати на картковий рахунок № 5168757330407984 у ПриватБанку, який відкритий на ім’я Ковальчука Євгена Олексійовича (батько дитини 0987768453).