Транспорт у Тернополі має бути соціальним, а не на догоду владі

Тема транспорту у Тернополі набула надзвичайної гостроти. Страйк перевізників, інформація про можливе розірвання договорів із ними змусили тернополян не на жарт хвилюватися. Саме тому Українська Галицька партія, представники влади, експерти та перевізники сіли за круглий стіл. Відбулося широке обговорення необхідності реформи транспортної системи у Тернополі.

«Варто почати розцінювати транспортні перевезення як соціальну послугу, яку місто має замовляти в перевізників, і надавати мешканцям. У такій системі не матиме значення ціна квитка, а пасажири не бачитимуть різниці між самими перевізниками», – пояснює Ірина Яремчук, голова міської організації Української Галицької партії.



Експерти економічної групи УГП проаналізували та обговорили західноєвропейські моделі ринкових міських перевезень і прийняли рішення необхідності у Тернополі єдиного механізму вдосконалення громадського транспорту. Відтак, Українська Галицька партія пропонує, насамперед, змінити підхід до пільгових категорій, запровадити монетизацію пільг, створити єдиний законодавчий акт у цьому векторі (позаяк наразі їх є 24), змінити принципи управління міським громадським транспортом, створити жорсткі антимонопольні обмеження, щоб своєчасно запобігти недобросовісній конкуренції.

“Серед іншого, ми обговорили питання пільгових категорій пасажирів, зміну системи організації пасажирських перевезень, а саме – аби місто купувало у перевізників послугу з перевезення пасажирів і платило за 1 км пробігу автотранспорту. Пропонуємо, щоб такі закупівлі проводили через систему е-закупівель ProZorro”, – каже координаторка економічної групи Української Галицької Партії Галина Васильченко.

Також під час круглого столу дискутували щодо впровадження електронного квитка. Єдиним правильним та найбільш оптимальним рішенням, на думку експертів та перевізників, є встановлення валідатора таким чином, щоб пасажири могли самостійно «пробивати» картку та забирати квиток, адже за кордоном така практика є поширеною та реально працює.

Подібні обговорення вже провели у Львові та Івано-Франківську. Напрацювання експерти запропонують до розгляду органам влади, бо місту дуже потрібна нова стратегія та реформа транспортної системи.