У Тернополі водія, який заїхав у дерево, визволяли рятувальники

22 серпня о 05:06 в м. Тернопіль на вул. Яблуневій, в мікрорайоні Кутківці, водій автомобіля «Лада-Самара», не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

Внаслідок ДТП водія, 1998 року народження, з травмами легкого ступеня госпіталізовано до Тернопільської міської лікарні № 1, а сімнадцятирічну пасажирку, з травмами важкого ступеня госпіталізовано в Тернопільську університетську лікарню.

Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучались рятувальники. Бійці чергового відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення за допомогою спеціального обладнання деблокували з понівеченого транспортного засобу потерпілу та передали її працівникам швидкої медичної допомоги. Також вони провели заходи з попередження займання пролитого внаслідок ДТП пального.