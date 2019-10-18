На Тернопільщині погасили особливий конверт

16 жовтня у селі Зелене Гусятинського району погасили конверт на честь 150-річчя від дня народження Олександра Пісецького — держсекретаря пошти і телеграфу, саме він увів кирилицю у пошту і телеграф.

Композицію конверта розробив тернопільський історик Сергій Ткачов. Головне зображення намалювала художниця з Тернополя Марія Юрчак. Позаяк якісного зображення Олександра Пісецького не збереглося, тематику листа вирішили прив’язати до місцевості, де він жив.

– На конверті зображено дерев’яну церкву святого Миколая, яка колись стояла у Зеленому, – розповів Сергій Ткачов. – Зараз вона є окрасою музею народного побуту Пирогово, що біля Києва. Також випустили спеціальну марку – це репліка, тобто копія тої марки, яку ввів Пісецький 1918 року в Західноукраїнській Народній Республіці. Це колишня стара марка Австро-Угорської імперії, але на ній уже кирилицею, українською мовою надруковано “Західноукраїнська Народна Республіка” і львівський лев. Ми знайшли штемпель с. Зеленого, окремий клубний штемпель розробили до 150-річчя О. Пісецького.

Всього виготовили 80 таких конвертів.

Урочисте спецпогашення конверта відбулося у сільському клубі Зеленого за участю голови Зеленівської сільської ради Ольги Гембарівської, директорів шкіл сіл Красне та Зелене.

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