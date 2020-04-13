Сьогодні відійшов у Вічність доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики ТНЕУ Павло Романович Стрибуцький.

Про це повідомляють у навчальному закладі.

Університетська родина глибоко сумує з приводу смерті Павла Романовича Стрибуцького та висловлює щирі співчуття рідним і друзям.

Струбицький Павло Романович народився 28 жовтня 1963 року в сім’ї вчителів. У 1980 р., після закінчення Тернопільської СШ №9, вступив на фізичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Радіофізика та електроніка».

Одночасно з навчанням працював лаборантом науково-дослідного сектору університету. З 1985 р., після закінчення навчання, працював інженером, старшим інженером, інженером ІІ категорії Тернопільського філіалу Воронежського конструкторського бюро радіозв’язку в бюро САПР. З 1988 р. – інженер-конструктор ІІ категорії бюро нестандартного обладнання Тернопільського радіозаводу «Оріон». З 1989 р. – інженер-електронник, інженер ІІ категорії бюро САПР Тернопільського конструкторського бюро радіозв’язку «Стріла» .

У 1990 р. організував кооператив «Клен» і став його головою. З 1991 р. – головний інженер рухінформцентру Тернопільської крайової ради руху. З 1992 р. – ведучий інженер телебачення Тернопільського телерадіомовного об’єднання. З 1993 р. старший лаборант з вищою освітою, асистент кафедри інформатики Тернопільського державного педагогічного університету. В 1994 р. вступив до аспірантури (заочно) при Львівському державному університеті за спеціальністю «Теоретична електротехніка». В університеті почав працювати викладачем з 25 серпня 1995 р. і працював по сьогоднішній день доцентом кафедри економічної кібернетики та інформатики. Тернопільському національному економічному університет Павло Романович присвятив понад 24 роки праці. Професорсько-викладацький колектив пам’ятає його як відповідального, активного, цілеспрямованого і надзвичайно доброго колегу.