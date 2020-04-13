13 квітня, 13.00: у Тернополі підтвердився випадок COVID-19 у майстра-тату

+1 ПІДТВЕРДЖЕНИЙ ВИПАДОК COVID-19 У ТЕРНОПОЛІ СТАНОМ НА 12:00 13 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ У МІСТІ 13 ХВОРИХ. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

🔹COVID-19 підтвердили в 25-ти річної тернополянки. З-за кордоном жінка не була. Вона працює майстром-тату. Жінка госпіталізована в Тернопільську лікарню швидкої медичної допомоги.

🔹Загалом у Тернополі 13 хворих на COVID-19, 9 з них – на амбулаторному лікуванні. 2 пацієнтів у Тернопільській лікарні швидкої медичної допомоги, ще двоє (мама і тримісячна дитина) в Тернопільській міській дитячій лікарні.