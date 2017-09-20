Де найкращі ліси на Тернопільщині

Вирощування лісів – основне завдання лісівників. Саме від того, на якому рівні стоїть у лісгоспі лісорозсадницька справа, залежить і доля майбутніх лісів. Чи будуть сіянці стійкими до різноманітних природних катаклізмів, хвороб і шкідників – усе закладається на початковій стадії їх росту. Не дарма ж лісові розсадники називають лісовою колискою.

Щороку обласна конкурсна комісія Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства у складі головного спеціаліста відділу лісового господарства, охорони та захисту лісів Надії Козацької та головних лісничих підприємств здійснюють огляд лісових розсадників і тепличних відділень, – всього розсадницького господарства та оцінює роботу кожного підприємства щодо того чи є напрацювання з цього питання. Метою конкурсу є не лише показати найкраще, а й подивитися, як працювали інші, що зробили для того, аби поліпшити роботу, та перейняти досвід один одного. А згодом й запровадити його у себе на підприємстві.

Як поінформувала Надія Козацька, результати оглядів показали, що проведено значну роботу щодо розвитку розсадницького господарства. Крім того, підвищено технологічний рівень вирощування садивного матеріалу в розсадниках.

Найвагоміших результатів у лісорозсадницькій справі цьогоріч досягнув Чортківський лісгосп, який не лише удосконалив вирощування садивного матеріалу, збільшив обсяги вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою як лісових, так і декоративних порід, а й розширив площі тепличного господарства із застосуванням автоматизованого поливу. Крім того, у даному лісовому господарстві ширше впроваджують засоби захисту, поліпшуючи таким чином рівень розсадницької справи.

Так, за кращі лісові розсадники відзначено Наддністрянське ДП «Чортківський лісгосп» (лісничий Іван Курилович) та Бережанське ДП «Бережанський лісгосп» (лісничий Петро Цідило) лісництва.

За кращі декоративні розсадники відзначено Коропецьке ДП «Бучацький лісгосп» (лісничий Тарас Литвин), Суразьке ДП «Кременецький лісгосп» (лісничий Степан Ладан) та Тернопільське ДП «Тернопільський лісгосп» (лісничий Павло Качуряк) лісництва.