Важливо берегти та укріплювати свої легені, особливо тепер, в період пандемії коронавірусу, коли вони часто є об’єктом ураження. Саме тому, корисною у цьому випадку буде дихальна гімнастика. Бо, як ми знаємо, дихання – одна з найважливіших функцій нашого організму. Як зміцнити легені та зменшити ризики настання ускладнень при COVID-19, розповідає завідувачки фізіотерапевтичним відділенням та кабінетом ЛФК Тернопільської університетської лікарні Наталія Брикса.

– Згідно із останніми рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, важливий кожен рух, особливо зараз, коли ми живемо в умовах багатьох обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19, – наголошує Наталія Ярославівна. – Для довгострокового зміцнення дихальної системи необхідно регулярно займатися фізичними вправами, а також давати собі аеробне циклічне навантаження. Це прогулянки в середньому темпі, біг. Під час фізичного навантаження збільшується потреба організму в кисні, дихання стає більш глибоким, частішим і ефективнішим. Таким чином, зміцнюються і серцево-судинна, і дихальна системи.

– Чи є дихальна гімнастика ефективною для профілактики та боротьби з COVID-19?

– Основна мішень вірусу – альвеолярні клітини. Для COVID-19 характерне переповнення легеневих артерій і вен кров’ю зі склеюванням еритроцитів, утворення тромбів, закупорка судин і крововиливи. Пізніше в легенях починаються структурні зміни – легенева тканина рубцюється, знижується її еластичність, утруднюється обмін кисню і вуглекислого газу. Тому дихальна гімнастика – це унікальний оздоровчий метод, який базується на проведенні в певній послідовності дихальних вправ.

– Яка користь від дихальної гімнастики?

– Дихальні вправи підтримують і відновлюють функціональні можливості легень, які важливі для всього організму. Повітря, так само як і їжа, дарує нашому тілу енергію, в легенях покращуються кровообіг і вентиляція, організм активніше забезпечується киснем. Однак потрібно враховувати, що ефект від дихальних вправ нетривалий – вправи діють, поки їх виконують. Тому важливо робити їх хоча би двічі в тиждень, а в час пандемії раджу й щодня.

– Чи є якісь поради щодо оздоровлення легень у домашніх умовах?

– Для зміцнення легень у домашніх умовах рекомендується частіше змінювати позицію тіла в положенні сидячи або лежачи. Час від часу потрібно порухатися, провітрити приміщення, організувати активні паузи з вправами на розтяжку, розминку, глибоке дихання. Корисними будуть також помірні силові вправи: присідання, потягування на носках, віджимання руками від стіни, столу або підлоги, вправи для черевного пресу, рухи з гантелями. Вправи потрібно узгодити з диханням. Активні рухи руками допомагають розправити грудну клітку і легені. У той же час активні рухи на розтяжку тіла, наприклад, нахили в сторони з глибоким вдихом, покращують еластичність легенів. Таким чином, покращиться функціональний стан всього організму і здоров’я легень також.

Техніка дихальної гімнастики з профілактичною ціллю:

1. Після пробудження ляжте на спину. 2. Руки підніміть угору, одночасно максимально глибоко вдихніть, «працюючи» грудною кліткою і діафрагмою, випинаючи живіт вперед. 3. Затримайте дихання на 3-5 секунд. 4. Голову підніміть, тіло випрямте і сядьте, далі нахиліться і торкніться руками стоп ніг, одночасно видихаючи протягом 8-10 секунд. Рекомендують виштовхувати повітря малими порціями крізь тісно стиснуті губи, щоб живіт інтенсивно коливався. 5. Після того як зробили такі вправи 5-10 разів, покрутіть ногами «велосипед» у ліжку, підніміть і опустіть ноги 10-20 разів. 6. Станьте перед відчиненим вікном і глибоко подихайте.