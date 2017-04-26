Забудовник погрожує тернополянам замість 4-ох поверхів збудувати 9 поверховий будинок на бульварі (відео)



Тернополяни вже звикли до того, що «великий патріотизм» місцевої влади закінчується там, де починаються гроші. Особливо показовим в цьому плані є земельні і майнові питання. І вже традиційно ігнорується думка громади, натомість люди отримують нову порцію обману та маніпуляцій.

Черговий приклад не заставив себе довго чекати. Виявивши зрізання квітучих дерев і кущів на бульварі Петлюри, мешканці забили тривогу. З метою заспокоєння людей на місце виїхала «мобільна» група чиновників, на всякий випадок в оточені поліції. Замість діалогу, спроб порозумітись та вислухати законні вимоги людей, чиновники обрали улюблену тактику маніпуляцій та обману. Тицяючи людям папірці та заявляючи, що усе законно і для блага людей. Мовляв, тепер кругом буде бруківка, а зелень – це болото, замість неї буде екопарковка.

Говорили чиновники і про якусь міфічну експертизу. Але обман громадян напевно став основою роботи мера і його команди. При перевірці фото представлених документів ніякої парковки там не виявилось. Та й розмістити її ближче 10 м до вікон не можна за нормами, а розмістити далі, це знищить бульвар. В свою чергу турецький бізнесмен, напевно повторюючи слова найвищих міських чиновників, пояснив українцям, де він бачив Петлюру і зопалу пообіцяв, що у разі спротиву і протестів, на зло громаді, на бульварі, замість 4-ох поверхів збудує 9 поверховий будинок. Як то кажуть, коментарі зайві. На заваді тернополянам у відстоюванні пам’яті про національних героїв стали однопартійці міського голови котрих завезли з інших міст та областей України на засідання сесії міської ради. Вони і слухати не хотіли про знищення національної пам’яті та ганебні дії зайд. Їх цікавила тільки не одностайність голосування власних депутатів, зрозуміло що за «дерибан» Тернополя. ДемАльянс Тернопіль